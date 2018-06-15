Победителей конкурса «Народный врач» назвали в Удмуртии

Лучших врачей путём голосования выбирали сами пациенты.
Ижевск. Удмуртия. Итоги конкурса «Народный врач» подвели в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, в 2018 году конкурс провели уже в четвёртый раз.
Победителей конкурса определили пациенты, которые в течение месяца голосовали за любимых докторов. В конкурсе принимали участие педиатры, терапевты и врачи «узких» специальностей.
По итогу конкурса победителями стали:
Номинация «Врачи-терапевты»
Наймушина Татьяна Юрьевна - врач-терапевт участковый Городской больницы №3 Ижевска;
Храмова Нина Александровна - врач-терапевт Республиканской больницы медицинской реабилитации;
Анисимова Елена Витальевна - врач-терапевт Республиканского госпиталя ветеранов войн.
Номинация «Детские врачи»
Трефилова Эльза Николаевна - врач-педиатр участковый Дебёсской районной больницы;
Русских Светлана Николаевна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 6 Ижевска;
Дементьева Анна Викторовна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 2 Ижевска;
Номинация «Врачи узких специальностей»
Смышляева Ольга Михайловна - врач-невролог Клинико-диагностического центра;
Мастерова Светлана Евгеньевна - врач акушер-гинеколог Кизнерской районной больницы
Брагина Татьяна Анатольевна - врач-ревматолог Республиканского клинико-диагностического центра.
Отмечается, что за 4 года проведения конкурса «Народный врач» этого звания удостоилось 30 врачей. Победители награждаются ценными призами и памятными дипломами. Конкурс проводится при поддержке одной из страховых кампаний.