Победителей конкурса «Народный врач» назвали в Удмуртии

Лучших врачей путём голосования выбирали сами пациенты.

Ижевск. Удмуртия. Итоги конкурса «Народный врач» подвели в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, в 2018 году конкурс провели уже в четвёртый раз.

Победителей конкурса определили пациенты, которые в течение месяца голосовали за любимых докторов. В конкурсе принимали участие педиатры, терапевты и врачи «узких» специальностей.

По итогу конкурса победителями стали:

Номинация «Врачи-терапевты»

Наймушина Татьяна Юрьевна - врач-терапевт участковый Городской больницы №3 Ижевска;

Храмова Нина Александровна - врач-терапевт Республиканской больницы медицинской реабилитации;

Анисимова Елена Витальевна - врач-терапевт Республиканского госпиталя ветеранов войн.

Номинация «Детские врачи»

Трефилова Эльза Николаевна - врач-педиатр участковый Дебёсской районной больницы;

Русских Светлана Николаевна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 6 Ижевска;

Дементьева Анна Викторовна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 2 Ижевска;

Номинация «Врачи узких специальностей»

Смышляева Ольга Михайловна - врач-невролог Клинико-диагностического центра;

Мастерова Светлана Евгеньевна - врач акушер-гинеколог Кизнерской районной больницы

Брагина Татьяна Анатольевна - врач-ревматолог Республиканского клинико-диагностического центра.

Отмечается, что за 4 года проведения конкурса «Народный врач» этого звания удостоилось 30 врачей. Победители награждаются ценными призами и памятными дипломами. Конкурс проводится при поддержке одной из страховых кампаний.