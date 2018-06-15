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Победителей конкурса «Народный врач» назвали в Удмуртии

11:56, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
11:56, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1264
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#врачи\n#Минздрав Удмуртии
Фото: pixabay.com
1264
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Лучших врачей путём голосования выбирали сами пациенты.

Ижевск. Удмуртия. Итоги конкурса «Народный врач» подвели в Удмуртской Республике. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, в 2018 году конкурс провели уже в четвёртый раз.

Победителей конкурса определили пациенты, которые в течение месяца голосовали за любимых докторов. В конкурсе принимали участие педиатры, терапевты и врачи «узких» специальностей.

По итогу конкурса победителями стали:

 

Номинация «Врачи-терапевты»

Наймушина Татьяна Юрьевна - врач-терапевт участковый Городской больницы №3 Ижевска;

Храмова Нина Александровна -  врач-терапевт Республиканской больницы медицинской реабилитации;

Анисимова Елена Витальевна - врач-терапевт Республиканского госпиталя ветеранов войн.

 

Номинация «Детские врачи»

Трефилова Эльза Николаевна - врач-педиатр участковый Дебёсской районной больницы;

Русских Светлана Николаевна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 6 Ижевска;

Дементьева Анна Викторовна - врач-педиатр участковый Детской городской поликлиники № 2 Ижевска;

 

Номинация «Врачи узких специальностей»

Смышляева Ольга Михайловна - врач-невролог Клинико-диагностического центра;

Мастерова Светлана Евгеньевна - врач акушер-гинеколог Кизнерской районной больницы

Брагина Татьяна Анатольевна - врач-ревматолог Республиканского клинико-диагностического центра.

 

Отмечается, что за 4 года проведения конкурса «Народный врач» этого звания удостоилось 30 врачей. Победители награждаются ценными призами и памятными дипломами. Конкурс проводится при поддержке одной из страховых кампаний.

11:56, 15 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1264
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#врачи\n#Минздрав Удмуртии

 

 

 


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