Удмуртия в минуту: ремонт проспекта Калашникова и экологический рейтинг Ижевска

Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий четверг, 14 июня, подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях дня.

Проблемы с ремонтом:

В Ижевске приостановили дорожные работы на проспекте Калашникова. Дело в том, что асфальт там укладывали с нарушениями технологии. Кроме того, подрядчик начал работы самовольно, не согласовав с заказчиком. Новый асфальт могут демонтировать.

Вопросы экологии:

Ижевск вошел в число городов, где власти решают проблему загрязнения воздуха. К таким выводам пришли специалисты Гринписа. Они составили карту, разделив представленные на ней города на три категории.

Губернатор-блогер:

Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в список самых цитируемых губернаторов-блогеров страны. По итогам мая руководитель региона занял пятое место. Лидером рейтинга стал Рамзан Кадыров (Чеченская Республика).

Отравились лекарствами:

Пятеро восьмиклассников отравились в одной из ижевских школ. Ребята выпили таблетки, которые принесла на урок их одноклассница. Выяснилось, что лекарство «от головной боли» девочке дала бабушка.

Акция памяти:

В Ижевске пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Состоится она 22 июня – в День памяти и скорби. Свечи зажгут в Сквере Победы ровно в 04:00. Позже состоится возложение цветов к Вечному огню.