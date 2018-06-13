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Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

18:00, 13 июня, 2018
18:00, 13 июня, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Москва\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#праздники\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день недели – среда, 13 июня – подошла к концу. Накануне в Удмуртии отметили День России. В Ижевске также прошло празднование Дня города. В целом по республике в народных гуляниях приняли участие более 50 тыс. человек. В столице праздник завершился салютом.

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Территория болельщиков:

В Ижевске на территории парка Кирова открыли фан-зону. На новой площадке помимо экрана установили специальную трибуну. Первый матч чемпионата мира по футболу горожане увидят уже в четверг, 14 июня.

Пропавший рыбак:

Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме. Двух мужчин удалось вытащить из воды, пострадавших доставили в больницу. Один их спутник погиб, поиски четвертого рыбака продолжаются до сих пор.

Электротранспорт для полиции:

Ижевский концерн «Калашников» изготовил электротранспорт для полиции Москвы. Использовать 30 мотоциклов и 4 автомобиля будут на чемпионате мира по футболу-2018.

Скоро лето:

Синоптики рассказали, когда в Удмуртию придет лето. В среду и четверг в республике будет ветрено и прохладно. С субботы ожидается потепление. В начале следующей неделе воздух прогреется до +25 градусов.

18:00, 13 июня, 2018
202
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#спорт\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Москва\n#Удмуртия\n#Кама\n#рыбалка\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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