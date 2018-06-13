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Велопробег, танцевальные площадки и фейерверк: как в Ижевске отметили День города

13:28, 13 июня, 2018
13:28, 13 июня, 2018
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#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#фото\n#видео\n#Удмуртия\n#праздники
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Горожане поделились фотографиями с праздника в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске накануне, 12 июня, отметили День России и День города. В праздничных гуляниях приняли участие около 37 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

Горожане могли посетить самые различные площадки, создать поделки своими руками, поиграть в баскетбол и бейсбол, принять участие в танцевальном марафоне. Жители столицы активно делились фотографиями с гуляний в различных соцсетях.

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

Music provided by NoCopyrightSounds. Track: NIVIRO - Memes [NCS Release] Watch: https://youtu.be/hgXZQfHySDw


«#ДеньРоссии и #ДеньГорода #Ижевск сегодня определенно удался :) Получилось не просто сохранить лучшие идеи с прошлого года, но и добавить множество активностей, которые придумали сами горожане. В итоге многие из предложенных мероприятий оказались в числе самых популярных!» - написал на своей странице в Инстаграме председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

#ДеньРоссии и #ДеньГорода #Ижевск сегодня определенно удался :) Получилось не просто сохранить лучшие идеи с прошлого года, но и добавить множество активностей, которые придумали сами горожане. В итоге многие из предложенных мероприятий оказались в числе самых популярных! Еще раз поздравляю вас с праздником, друзья! #МыРоссия #МояУдмуртия

96 Likes, 2 Comments - Ярослав Семенов (@semenov_yaroslav78) on Instagram: "#ДеньРоссии и #ДеньГорода #Ижевск сегодня определенно удался :) Получилось не просто сохранить..."

 


«12 июня праздник не только такой огромной и великой страны, но и моего родного маленького, но уютного Ижевска», - отметила @an56.

РОССИЯ Но 12 июня праздник не только такой огромной и великой страны, но и моего родного маленького, но уютного Ижевска С ПРАЗДНИКОМ ИЖЕВЧАНЕ #ВолонтерыПобеды #НеТолько9мая #ОтрядыУдмуртии #РСО #ДеньРоссии #УдмуртияЗаряжает

109 Likes, 1 Comments - A N N A (@an056) on Instagram: "РОССИЯ Но 12 июня праздник не только такой огромной и великой страны, но и моего родного..."

 



В рамках праздника в Ижевске прошел велопарад. «Спортивная Удмуртия = здоровая страна!», - подписала министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова.

Велопарад стартовал! Спортивная Удмуртия = здоровая страна! Присоединяйтесь! #УдмуртияЗаряжает #УдмуртияСпортивная #удмуртиятерриторияспорта

96 Likes, 5 Comments - Наталья Гольцова (@goltsova_nv) on Instagram: "Велопарад стартовал! Спортивная Удмуртия = здоровая страна! Присоединяйтесь! #УдмуртияЗаряжает..."

 

«С днём рождения, город лучших закатов», - поздравил Ижевск Константин Сунцов.

С днём рождения, город лучших закатов. #ялюблюижевск

302 Likes, 3 Comments - Konstantin Suntsov (@suntsoff) on Instagram: "С днём рождения, город лучших закатов. #ялюблюижевск"

 

Спасибо @wolfieha за душевный концерт #мыроссия #удмуртиязаряжает #ялюблюижевск

10 Likes, 1 Comments - @_lacrimosa_7 on Instagram: "Спасибо @wolfieha за душевный концерт #мыроссия #удмуртиязаряжает #ялюблюижевск"


#Удмуртиязаряжает

9 Likes, 1 Comments - Александр (@aleksander_smerdov) on Instagram: "#Удмуртиязаряжает"


Кроме того, в городе прошел массовый пленэр юных художников. Ребята поделились своими работами в соцсети ВКонакте.

 


Завершился день праздничным салютом.

Салют в Ижевске в День города-2018

Music provided by NoCopyrightSounds. Track: Last Heroes - Dimensions [NCS Release] Watch: https://youtu.be/ZPuvoDZj2hM


13:28, 13 июня, 2018
1247
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#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#фото\n#видео\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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