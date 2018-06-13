Храмовый комплекс святителя Луки Крымского появится в Ижевске

Камень заложили в основание первой церкви комплекса - храма мученицы Марины Антиохийской.

Ижевск. Удмуртия. Новый православный храм заложили в районе «городок Металлургов» Ижевска. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, в понедельник, 11 июня, состоялась закладка камня в основание храма в честь мученицы Марины Антиохийской.

Отмечается, что эта церковь станет первой в храмовом комплексе прихода святителя Луки Крымского. Его память празднуется именно 11 июня. Храм Марины Антиохийской станет первым православным храмом в этом районе Ижевска. Расположится комплекс на территории Республиканского госпиталя для ветеранов войн.

Закладку камня совершили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, благочинный Ижевского округа протоиерей Роман Воскресенских, настоятель прихода священник Иоанн Быков и секретарь-референт Ижевского епархиального управления диакон Илья Медведев.

Наша справка:

Великомученица Марина Антиохийская, согласно житию, была одной из многочисленных жертв гонений на христиан во времена римского императора Диоклетиана 284-305 годы). Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) был архиепископом Симферопольским и Крымским с 1946 по 1961 годы, являлся доктором медицины. Стал жертвой репрессий и провёл в ссылке 11 лет. В годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 года, профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. В 1946 году удостоен Сталинской премии «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений». Реабилитирован в апреле 2000 года, канонизирован РПЦ в августе того же года.