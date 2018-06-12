Помимо сплава отдыхающие смогут посетить музеи и центры культуры вблизи рек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появился речной туристический маршрут «7 рек». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики.

«Разработано семь маршрутов в семи районах, по пути следования туристов установлены информационные стенды», - отмечают специалисты.

Туристы отправятся по новым маршрутам уже в 2018 году. Однако пока это будут пилотные прохождения. Специалистам еще предстоит обустроить пути подъезда к началу маршрута, охраняемые стоянки, места для ночлега и бани.

Планируется, что помимо сплава отдыхающие смогут посетить музеи и центры культуры, достопримечательности и знаковые места вблизи рек.

«Туристам, прошедшим все семь маршрутов за любой период, и отчитавшимся должным образом о прохождении, будет присвоено почетное звание «Речной волк» и выдан соответствующий знак отличия. Детям, принимающим участие в проекте вместе с родителями или в составе организованных групп, при прохождении трёх любых маршрутов будут присвоены звания «Речной юнга», - говорится в сообщении культурного ведомства.