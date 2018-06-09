Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Длинная рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты агентства «Сусанин» подводят информационные итоги шести дней.

Похождения медведя:

В ночь на понедельник, 4 июня, по улицам Воткинска пробежался медвежонок. Потом он прыгнул в пруд и уплыл. Спустя два дня зверя заметили в Березовском лесу. Власти попросили горожан быть осторожными во время прогулок.

Вооруженная охрана:

Взвод военных из воинской части посёлка Кизнер 4 июня прибыл в село Пугачево. Солдаты будут охранять техническую территорию, на которой до сих пор находятся старые боеприпасы, от посторонних лиц.

Не собрались:

В пятницу, 8 июня, в Ижевске должен был пройти конкурс на пост главы города. Однако его перенесли. Дело в том, что несколько членов комиссии не смогли выделить время. В администрации главы республики перенос назвали штатной ситуацией.

Не поделили место:

В Ижевске разгорелся скандал из-за строительства трех высоток. Жители улицы Архитектора Берша обеспокоены тем, что перестанет хватать площади для парковки и мест в ближайшем детском саду.

О погоде:

Грядущие выходные в Удмуртии будут прохладными. В воскресенье и понедельник местами пройдут дожди. Вторник, 12 июня, будет теплее предыдущих дней.