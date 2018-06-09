Мусульмане Удмуртии готовятся к празднованию Уразы-байрам

Традиционный праздник по случаю окончания поста, длящегося в течение месяца Рамадан, пройдет 15 июня.

Ижевск. Удмуртия. Празднование Уразы-байрам начнется в 7:00 в пятницу, 15 июня, с праздничной молитвы. Традиционной частью Уразы-байрам станет праздничная трапеза. Все желающие получат плов, чай и сладости.

Накануне праздника и до самой утренней молитвы в мечетях будет собираться обязательная милостыня (фитр), которая пойдет на помощь нуждающимся. В каждой мечети есть целый список из десятков людей, которым необходима помощь. Это, как правило, пожилые или малоимущие люди. Но иногда мусульмане Удмуртии целевым образом собирают средства для людей, находящихся в сложной ситуации.

Так, в Ижевске, например, были собраны несколько тысяч рублей на восстановление сгоревшего при пожаре дома. Так же и ужины на 500-600 гостей, которые проходят в столовых ижевских мечетей на протяжении всего месяца Рамадан, полностью проводятся на средства жертвователей.

Муфтий Удмуртской Республики Фаиз-хазрат Мухамедшин подчеркнул: «Любое доброе дело, кто бы его ни делал, мусульманин, православный или человек, который вообще далек от бога, – любое доброе дело непременно будет богом замечено, учтено и вознаграждено. Это железное правило. Об этом говорят все авраамические религии».

15 июня в соборной мечети ожидают до 3 тыс верующих. Кроме того, на площадках у центральной мечети для детей пройдет детская развлекательная программа. При этом, по словам муфтия Удмуртской Республики Фаиз-хазрата Мухамедшина, в мечетях рады всем: не только мусульманам, но и представителям «небесных», авраамических религий, то есть и христианам, и иудеям, и атеистам: «Столы открыты для всех, будь то местные и не местные. Это объединяет нас, это укрепляет нашу дружбу, это делает нас человечнее».

Центром празднования станет Центральная мечеть Ижевска (улица Карла Маркса, 186). Кроме того, верующие смогут принять участие в Ураза-байрам во всех мечетях и молитвенных домах, расположенных в Удмуртии.