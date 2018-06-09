Праздничные выходные в Ижевске, новые правила призыва и цены на бензин: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло, пока вы спали.

Доброе утро, Удмуртия! На календаре суббота, 9 июня, длинная рабочая неделя подходит к концу. А пока вы допиваете чашечку бодрящего кофе, предлагаем почитать обзор утренних новостей.

Праздничные выходные:

Три дня праздничных выходных ждут жителей Ижевска. 10 июня в столице отметят День двора, 11 июня – День района, а 12 июня – День города и День России.

10 июня во дворах, на спортплощадках, возле клубов по месту жительства пройдут около 120 мероприятий, сообщает пресс-служба Ижевска. 11 июня в каждом районе состоится «Фестиваль спортивных игр», пройдут концерты, на площадке перед Михаило-Архангельским собором пройдет праздник музыки «Большой хоровой собор».

Празднование Дня города начнется в 10:00 с возложения цветов к памятнику А. Дерябину. Закончатся мероприятия фейерверком, который прогремит над акваторией ижевского пруда в 22:30.

Новые магистральные водопроводы:

В Ижевске на улицах Пойма и Новостроительная в работу введены два новых магистральных водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.

Реконструкция трубопровода на улице Новостроительной выполнена методом санации, на его внутренню поверхность нанесли цементно-песчаную смесь. Эта технология является более дешевой альтернативой замене труб.

На втором участке выполнено строительство нового полиэтиленового трубопровода.

В результате восстановления изношенных участков повысилась надежность водоснабжения Ленинского района Ижевска.

Правила призыва:

Минобороны России планирует внести поправки в закон о «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве. Как пишут «Известия», поправки могут одобрить уже в июле.

Новобранцев планируется поделить на две категории. Первая – это призывники, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе. Вторые – призывники, имеющие воинские звания, но не находящиеся в запасе.

Так, для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания, а для вторых - со дня приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Кроме того, молодые люди, которые признаны ограниченно годными к службе, смогут пройти повторную медкомиссию.

Приквел «Игры Престолов»:

Телеканал «HBO» заказал пилотную серию сериала «Игры престолов», которая расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до событий оригинального сериала, сообщает Газета.ру.

Кроме того, в приквеле объяснят, как мир «Игры престолов» погрузился в «самые темные времена».

Выход пилотной серии состоится не раньше, чем через год после показа финального сезона «Игры престолов», который планируется завершить в 2019 году.

Если пилотная серия понравится зрителям, то сериал закажут полностью.

Цены на бензин:

Минфин и Минэнерго России рассчитывают, что нефтеперерабатывающие заводы вскоре снизят оптовые цены на бензин. Произойдет это благодаря снижению акцизов, пишет «Life».

«Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице», - пояснил РБК глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, цены уже начали снижаться.

«Мы наблюдаем полторы тысячи рублей на тонну падение, и когда падение будет ещё больше, благодаря снижению акцизов, то можно будет ожидать снижения цен и на АЗС», - отметил он.