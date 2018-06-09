play
pause
  • $ 62.67 ↑
  • € 73.79 ↑

Праздничные выходные в Ижевске, новые правила призыва и цены на бензин: что произошло минувшей ночью

08:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
08:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
573
0
#Ижевск\n#бензин\n#нефть\n#призыв\n#День города\n#Удмуртия\n#цены\n#праздники\n#ремонт\n#сериал\n#Игра престолов
Фото: pixabay.com
573
0

О том, что произошло, пока вы спали.

Доброе утро, Удмуртия! На календаре суббота, 9 июня, длинная рабочая неделя подходит к концу. А пока вы допиваете чашечку бодрящего кофе, предлагаем почитать обзор утренних новостей.

Праздничные выходные:

Три дня праздничных выходных ждут жителей Ижевска. 10 июня в столице отметят День двора, 11 июня – День района, а 12 июня – День города и День России.

10 июня во дворах, на спортплощадках, возле клубов по месту жительства пройдут около 120 мероприятий, сообщает пресс-служба Ижевска. 11 июня в каждом районе состоится «Фестиваль спортивных игр», пройдут концерты, на площадке перед Михаило-Архангельским собором пройдет праздник музыки «Большой хоровой собор».

Празднование Дня города начнется в 10:00 с возложения цветов к памятнику А. Дерябину. Закончатся мероприятия фейерверком, который прогремит над акваторией ижевского пруда в 22:30.

Новые магистральные водопроводы:

В Ижевске на улицах Пойма и Новостроительная в работу введены два новых магистральных водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.

Реконструкция трубопровода на улице Новостроительной выполнена методом санации, на его внутренню поверхность нанесли цементно-песчаную смесь. Эта технология является более дешевой альтернативой замене труб.

На втором участке выполнено строительство нового полиэтиленового трубопровода.

В результате восстановления изношенных участков повысилась надежность водоснабжения Ленинского района Ижевска.

Правила призыва:

Минобороны России планирует внести поправки в закон о  «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве. Как пишут «Известия», поправки могут одобрить уже в июле.

Новобранцев планируется поделить на две категории. Первая – это призывники, которые не имеют воинских званий и пребывают в запасе. Вторые – призывники, имеющие воинские звания, но не находящиеся в запасе.

Так, для первых срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания, а для вторых - со дня приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Кроме того, молодые люди, которые признаны ограниченно годными к службе, смогут пройти повторную медкомиссию.

Приквел «Игры Престолов»:

Телеканал «HBO» заказал пилотную серию сериала «Игры престолов», которая расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до событий оригинального сериала, сообщает Газета.ру.

Кроме того, в приквеле объяснят, как мир «Игры престолов» погрузился в «самые темные времена».

Выход пилотной серии состоится не раньше, чем через год после показа финального сезона «Игры престолов», который планируется завершить в 2019 году.

Если пилотная серия понравится зрителям, то сериал закажут полностью.

Цены на бензин:

Минфин и Минэнерго России рассчитывают, что нефтеперерабатывающие заводы вскоре снизят оптовые цены на бензин. Произойдет это благодаря снижению акцизов, пишет «Life».

«Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице», - пояснил РБК глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, цены уже начали снижаться.

«Мы наблюдаем полторы тысячи рублей на тонну падение, и когда падение будет ещё больше, благодаря снижению акцизов, то можно будет ожидать снижения цен и на АЗС», - отметил он.

08:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
573
0
#Ижевск\n#бензин\n#нефть\n#призыв\n#День города\n#Удмуртия\n#цены\n#праздники\n#ремонт\n#сериал\n#Игра престолов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП на трассе в Удмуртии

17:08, 02 июня, 2018
10977

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10291
11:50, 04 июня, 2018

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

5579
11:25, 04 июня, 2018

35 тыс человек в Ижевске отметили День защиты детей с Первым каналом

4253
12:02, 02 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова стала кандидатом в сборную России на сезон 2018-2019

4146
12:00, 03 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
4030

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2659
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2534
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2455
19:04, 04 июня, 2018

Станислав Черчесов огласил окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

2319
18:00, 03 июня, 2018

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
4027

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

2228
10:30, 03 июня, 2018

В Турции запретили такси Uber

2134
12:32, 02 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1894
11:27, 05 июня, 2018

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

1758
19:19, 07 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018

Удмуртия в минуту: тарифы на вывоз мусора и система космического видеоконтроля

07 июня, 2018