Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью пятницы, 8 июня, в Ижевске стал перенос конкурса на пост главы Ижевска. Дело в том, что несколько членов комиссии не смогли выделить время. Новые сроки проведения конкурса пока неизвестны.

Проблемы решат:

К следующему году в Удмуртии планируют решить проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас их в республике 670 человек. Самыми крупными недостроями являются ЖК «Родниковый край» в Хохряках и дом «Петрова, 49» в Ижевске.

Крупные долги:

Почти 4 тыс. абонентов в Удмуртии лишились электричества. Произошло это из-за многомиллионных долгов жителей и организаций. В республике в настоящее время обесточено 70 котельных.

Вину не признал:

В Удмуртии вынесли приговор учителю одной из школ Можги. Его признали виновным в убийстве и надругательстве над девочками-подростками. Мужчина свою вину не признал и заявил, что его оговаривают.

Капризы погоды:

Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в субботу, 9 июня. Кроме того, завтра днем ожидаются дожди.