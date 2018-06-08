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Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

18:00, 08 июня, 2018
18:00, 08 июня, 2018
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Можга\n#погода\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#долги\n#суд\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью пятницы, 8 июня, в Ижевске стал перенос конкурса на пост главы Ижевска. Дело в том, что несколько членов комиссии не смогли выделить время. Новые сроки проведения конкурса пока неизвестны.

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Проблемы решат:

К следующему году в Удмуртии планируют решить проблемы всех обманутых дольщиков. Сейчас их в республике 670 человек. Самыми крупными недостроями являются ЖК «Родниковый край» в Хохряках и дом «Петрова, 49» в Ижевске.

Крупные долги:

Почти 4 тыс. абонентов в Удмуртии лишились электричества. Произошло это из-за многомиллионных долгов жителей и организаций. В республике в настоящее время обесточено 70 котельных.

Вину не признал:

В Удмуртии вынесли приговор учителю одной из школ Можги. Его признали виновным в убийстве и надругательстве над девочками-подростками. Мужчина свою вину не признал и заявил, что его оговаривают.

Капризы погоды:

Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в субботу, 9 июня. Кроме того, завтра днем ожидаются дожди.

18:00, 08 июня, 2018
336
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Можга\n#погода\n#недвижимость\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#долги\n#суд\n#Картина дня

 

 

 


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