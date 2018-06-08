Из-за грибка на стенах и плохой крыши в Удмуртии закрыли один из детских садов

Помещение не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии закрыли русско-вожойский детский сад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Так, над одной из групп протекает крыша, на стенах второго этажа обнаружен грибок, а снаружи повреждена кирпичная кладка. Таким образом, здание детсада в полном объеме не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По результатам проверки директору учреждения назначили штраф, остальных причастных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Детский сад начнет работать после завершения ремонта.