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Из-за грибка на стенах и плохой крыши в Удмуртии закрыли один из детских садов

15:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
15:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
336
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Завьялово
336
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Помещение не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии закрыли русско-вожойский детский сад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Так, над одной из групп протекает крыша, на стенах второго этажа обнаружен грибок, а снаружи повреждена кирпичная кладка. Таким образом, здание детсада в полном объеме не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По результатам проверки директору учреждения назначили штраф, остальных причастных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Детский сад начнет работать после завершения ремонта.

15:43, 08 июня, 2018
Анна Торхова
336
0
#дети\n#образование\n#здоровье\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Завьялово

 

 

 


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