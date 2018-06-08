Усиление ветра ожидается в Удмуртии ночью 8 июня

Кратковременные дожди пройдут в начале выходных.

Ижевск. Удмуртия. Ночью 8-9 июня и днём в субботу, 9 июня, местами по Удмуртской Республике ожидается усиление юго-западного и западного ветра. По информации республиканского Гидрометцентра, ожидаются порывы 15-17 м/с.

9 июня ожидается переменная облачность, ночью временами дожди, днём небольшие кратковременные дожди, ветер ночью юго-западный, днём западный 8-13 м/с, местами отдельные порывы до 15-17 м/с, температура воздуха ночью 7-9°С, днем 12-14°С.

10 июня, в воскресенье, ожидается переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди, ветер ночью западный 6-11 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха ночью 3-5°С, днем 12-14°С.

11 июня - переменная облачность, временами небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура воздуха ночью 3-5°С, днем 13-15°С.