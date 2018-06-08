Полицейские помогли потерявшей память пенсионерке из Ижевска вернуться домой

Женщина смогла сообщить сотрудникам только своё имя.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске народные дружинники и сотрудники полиции помогли 88-летней пенсионерке вернуться домой. Женщина не помнила, где и с кем она проживает, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

Пожилую женщину заметили 6 июня около 23:00 на улице Дзержинского. На вопросы дружинников, нужна ли ей помощь, женщина ответить не смогла. Сказала лишь, что ищет здесь родственников.

Дружинники обратились в полицию. Сотрудникам ижевчанка сообщила только как её зовут.

Правоохранители установили её адрес и выяснили, что пенсионерка проживает одна. Удалось также найти её родственников и сообщить им о случившемся. Женщина осталась со своим внуком.