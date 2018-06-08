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Городской пляж в Ижевске, премиальные российских футболистов и повышение пенсионного возраста: что произошло минувшей ночью

08:00, 08 июня, 2018
Анна Торхова
08:00, 08 июня, 2018
Анна Торхова
1115
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#отдых\n#МЧС\n#пенсии\n#Ижевск\n#зарплата\n#футбол\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#пляж\n#Саудовская Аравия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#пенсионный возраст\n#пожар
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре пятница, 8 июня. Предлагаем начать этот день с утреннего обзора новостей от «Сусанина».

Городской пляж:

В Ижевске 7 июня сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии провели техническое освидетельствование городского пляжа. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

Также на пляже поставили урны, вывезли мусор, покрасили раздевалки и навесы, оборудовали детскую купальню, закрепили буйки, включили питьевые фонтанчики.

Кроме того, спасатели провели подводно-технические работы. На пляже организовали круглосуточное дежурство, проводится патрулирование акватории на лодках.

Отметим, в мае были взяты пробы воды из ижевского водохранилища. Согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике, вода не соответствует гигиеническим требованиям.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по Удмуртии планирует регулярно брать пробы воды и песка в местах отдыха.

Пожар:

Вечером 7 июня в СНТ «Металлург-1» загорелся садовый дом. В результате огнем повреждены кровля и стены дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

К тушению пожара привлекались две единицы техники и 7 человек личного состава.

Пенсионный возраст:

Правительство России 14 июня утвердит новый пенсионный возраст. Власти склоняются к основному варианту реформы, когда мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года, пишет Пятый канал.

При этом сохранятся прежние льготы для военных, медиков, работников «вредных» производств и занятых в тяжелых климатических условиях.

Напомним, ранее министр труда страны Максим Топилин предложил несколько вариантов увеличения пенсионного возраста: мужчинам - до 65 лет, женщинам - до 60 лет. Другой вариант предполагал 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Третий вариант - досрочный выход на пенсию со снижением размера выплат.

Бесстрашные трансвеститы:

В Саудовской Аравии полиция задержала семерых мужчин, переодетых в женщин. Они разгуливали за руку по набережной Джидда, пишет Российская Газета.

Местные жители потребовали от властей «положить конец противоречащему религии и традициям саудовского общества извращенному поведению».

За нарушение норм морали трансвеститам грозят удары плетьми, штраф и заключение.

Премиальные футболистов:

Названы размеры премиальных, которые получают футболисты сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове. За каждую ничью игроки зарабатывают по 7,5 тыс. евро, в случае победы - по 15 тысяч евро, а за поражения выплаты не предусмотрены, пишет Лента ру.

Премии полагаются всем, кто попал в заявку на матч. На чемпионате мира 2018 года схема будет той же, однако футболисты будут получать еще дополнительные бонусы.

08:00, 08 июня, 2018
Анна Торхова
1115
0
#отдых\n#МЧС\n#пенсии\n#Ижевск\n#зарплата\n#футбол\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#пляж\n#Саудовская Аравия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#пенсионный возраст\n#пожар

 

 

 


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