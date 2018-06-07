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Ликвидация свалки в Ижевске, иск на 116 млрд рублей и возвращение Саши Белого: что произошло минувшей ночью

08:00, 07 июня, 2018
Анна Торхова
08:00, 07 июня, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#мусор\n#благотворительность\n#суд\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба Ижевска
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О том, что произошло, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 7 июня. «Сусанин» по традиции рассказывает о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире.

Ликвидация свалки:

В Ижевске по улице Уржумской начали ликвидировать свалку. В первый день работы из лога вывезли более 50 куб.м. мусора, сообщает пресс-служба города.

Власти столицы просят жителей Восточного поселка прекратить складирование мусора в лог, а также в других местах на территории поселка.

Пожертвования в фонд «Сообщество»:

С ноября 2017 года фонд «Сообщество», созданный по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова, собрал более 6 млн рублей. К этому времени потрачено чуть больше 4 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Основная часть суммы была направлена на компенсацию ремонта квартир четвертого и шестого подъездов, а также на помощь жильцам наиболее пострадавших квартир пятого подъезда дома №261 по улице Удмуртской, в котором прогремел взрыв газа.

1 миллион 437 тысяч рублей израсходуют на возмещение разницы проживания и питания жильцов дома в пунктах временного проживания.

После этого на спецсчёте фонда останется 861 тыс. рублей.

Историческая кража:

Турист из Китая попытался вывезти из Хабаровска 293 исторических артефакта, которые относятся к  IV – XIX векам. Стоимость 206 предметов составляет около 180 тыс. рублей, остальным артефактам эксперты не смогли найти аналогов, пишет Газета.ру.

Найденные предметы принадлежали средневековым кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока.

Иск на 116 млрд рублей:

Страховая компания «Росгосстрах» предъявила иск к компании «РГС жизнь» на 116,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Как пояснили в «Росгосстрахе», компания считает несправедливым, что ответчик использует товарный знак, не имея никакого отношения к «Росгосстраху». Истец планирует уже до конца этого года начать продавать собственные продукты страхования жизни, и компания, которая будет создана, должна выступать под собственным брендом.

Отметим, что владельцем «РГС жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Возвращение Белого:

Состоялась премьера нового клипа Сергея Безрукова и его рок-группы «Крестный папа» на песню «Не про нас». По словам зрителей, образ героя напомнил им Сашу Белого из сериала «Бригада».

Сергей Безруков & группа Крестный папа - Не про нас (премьера клипа, 2018)

Премьера клипа! Сергей Безруков и рок-группа "Крестный папа" - Не про нас Слушать в iTunes - https://apple.co/2Jjvekp Слушать в Google.Play - https://bit.ly/2H7mVTG Слушать в BOOM - https://bit.ly/2H9u85u ======================== Сергей Безруков в социальных сетях: INSTAGRAM - https://www.instagram.com/s_bezrukov/ VK.COM - https://vk.com/sergey__bezrukov ОДНОКЛАССНИКИ - https://ok.ru/group50800776708297 FACEBOOK - https://www.facebook.com/sergey.bezrukov.real/ ======================== 2018 Сергей Безруков

08:00, 07 июня, 2018
Анна Торхова
742
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#мусор\n#благотворительность\n#суд\n#Александр Бречалов

 

 

 


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