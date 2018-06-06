Цветок Герберсяська станет главной темой удмуртского праздника «Гербер-2018»

Мероприятие пройдет 16 июня в деревне Пекшур.

Ува. Удмуртия. Главной темой «Гербер-2018» в Удмуртии станет цветок Герберсяська (гвоздика луговая). Национальный праздник пройдет 16 июня в деревне Пекшур, сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртской Республики.

Фестиваль откроет театрализованное шоу. В это же время откроются различные творческие площадки. Так, жители смогут увидеть ритуальное освящение каши жрецами, выучить финно-угорские танцы, попробовать национальные удмуртские блюда, поучаствовать в силовых состязаниях.

Программа мероприятий:

09:30-10:30 — «Куно пумитан» – встреча гостей и официальных делегаций на границах праздничной площадки;

10:00-16:00 — «Усточикар» – республиканская выставка-продажа изделий центров декоративно-прикладного искусства и ремесел Удмуртии;

«Вузкаронни» – продажа продовольственных товаров и работа выездных кафе.

11:00-12:00 — «Тöршор» – торжественное открытие праздника «Гербер» на главной сцене;

11:30-13:00 — «Мудор» – ритуальное освящение каши жрецами;

12:15-15:00 — «Кунокуа» – обед на гостевых подворьях;

«Кырӟан бусы» – творческая площадка перед гостевыми подворьями;

12:15-16:00 — «Жингрес возьвыл» – выступление удмуртских профессиональных и самодеятельных творческих коллективов из районов Удмуртии и регионов России;

«Шудон азбар» – детская и семейная игровая программа;

«Батыр шудонъёс» – спортивно-игровая площадка: национальные виды спорта, традиционные игры, конкурсы-испытания;

«Веник керттон» – конкурс вязания веников, соревнование для глав муниципальных образований Удмуртской Республики;

16:30 — Отъезд официальных делегаций;

18:00-22:00 — «Шундэктон» – молодежная музыкально-танцевальная конкурсная программа с участием удмуртских эстрадных коллективов и солистов-исполнителей.



