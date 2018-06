Ревнивец из Удмуртии, инцидент на ЕГЭ и прогулка с дельфинами: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня среда, 6 июня. «Сусанин» по традиции предлагает почитать утренний обзор интересных новостей.

Ревнивый сожитель:

Воткинский районный суд вынес приговор в отношении жителя поселка Первомайский за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина на почве ревности наехал на свою девушку на тракторе.

В результате женщина получила множество травм, в том числе неизгладимое обезображивание лица. Пострадавшая стала нетрудоспособной, лежачей больной. На её иждивении остался несовершеннолетний ребенок.

На протяжении всего расследования подсудимым выдвигались различные версии: что на девушку упала береза, а также о том, что он не заметил потерпевшую в момент наезда.

В итоге суд назначил злоумышленнику 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Пожар:

Вечером 5 июня в деревне Старое Мартьяново загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

«Воин-спортсмен»:

В Вооруженных силах России появится новая награда. Минобороны страны введет ведомственный знак «Воин-спортсмен», пишут «Известия».

Награда позволит солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам получить преимущества при назначении на вышестоящие должности.

Планируется, что это будет пятиугольный щит, обрамленный венком из лавровых листьев с развевающейся лентой.

Разделась на ЕГЭ:

В Нижнекамске школьнице пришлось снять белье, чтобы пройти на ЕГЭ. Девушка сняла бюстгальтер из-за того, что металлорамка срабатывала на ее одежду, собщают «РИА» Новости.

В мэрии Нижнекамска отмечают, что не предлагали ученице это делать. «Когда металлорамка сработала несколько раз на этих девочек, их просили несколько раз вернуться и пройти еще раз. <…> Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла. Организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что она совершила такой поступок», — пояснила руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова.

На прогулке с китами:

У берегов Калифорнии беспилотник заснял полторы тысячи дельфинов, которые плавают вокруг самки белого кита и её детеныша. Об этом пишет Life.

Морские биологи поясняют, что такое общение с китами помогает дельфинам развивать скорость и плыть быстрее.

Thousands of dolphins surf on humpback whale in Monterey Bay, Stunning aerial footage of 1,500 dolphins playing with a humpback whale calf off the coast of California.