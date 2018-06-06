Главным судебным приставом Удмуртии стал Игорь Наговицын

Почти полтора года он был исполняющим обязанности руководителя регионального Управления ФССП.

Ижевск. Удмуртия. Игоря Наговицына назначили главным судебным приставом Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП.

Почти полтора года – с января 2017 года – Игорь Наговицын был исполняющим обязанности руководителя Управления. Накануне, 5 июня, в соответствии с приказом министра юстиции России, он наконец лишился приставки «и.о.».

Наша справка: Игорь Владимирович Наговицын родился в 1979 году. С 1999 по 2006 год в органах внутренних дел Удмуртской Республики.

С 2007 по 2010 год - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов Ижевска.

С 2010 по 2011 год - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных приставов Ижевска.

С июля по сентябрь 2011 года – заместитель начальника специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ижевска – заместитель старшего судебного пристава.

С 2011 по 2014 год - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ижевска - старший судебный пристав.

2014 – 2015 годы - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Удмуртской Республике.

28 января 2015 года назначен заместителем руководителя Управления ФССП по Удмуртской Республике – заместителем главного судебного пристава Удмуртской Республики.

С 24 января 2017 года исполнял обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», за безупречную службу и отличие при исполнении должностных обязанностей Игорю Наговицыну объявлена благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, благодарность ФССП России, награждён медалью «За службу» III, II степеней.