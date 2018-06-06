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Главным судебным приставом Удмуртии стал Игорь Наговицын

08:30, 06 июня, 2018
08:30, 06 июня, 2018
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#кадры\n#судебные приставы\n#Удмуртия\n#ФССП\n#назначения
Фото: Пресс-служба УФССП по Удмуртии
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Почти полтора года он был исполняющим обязанности руководителя регионального Управления ФССП.

Ижевск. Удмуртия. Игоря Наговицына назначили главным судебным приставом Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП.

Почти полтора года – с января 2017 года – Игорь Наговицын был исполняющим обязанности руководителя Управления. Накануне, 5 июня, в соответствии с приказом министра юстиции России, он наконец лишился приставки «и.о.».

Наша справка: Игорь Владимирович Наговицын родился в 1979 году. С 1999 по 2006 год в органах внутренних дел Удмуртской Республики.

С 2007 по 2010 год - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов Ижевска.

С 2010 по 2011 год - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных приставов Ижевска.

С июля по сентябрь 2011 года – заместитель начальника специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ижевска – заместитель старшего судебного пристава.

С 2011 по 2014 год - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ижевска - старший судебный пристав.

2014 – 2015 годы - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Удмуртской Республике.

28 января 2015 года назначен заместителем руководителя Управления ФССП по Удмуртской Республике – заместителем главного судебного пристава Удмуртской Республики.

С 24 января 2017 года исполнял обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», за безупречную службу и отличие при исполнении должностных обязанностей Игорю Наговицыну объявлена благодарность Министерства юстиции Российской Федерации, благодарность ФССП России, награждён медалью «За службу» III, II степеней.

08:30, 06 июня, 2018
1175
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#кадры\n#судебные приставы\n#Удмуртия\n#ФССП\n#назначения

 

 

 


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