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Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

18:18, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
18:18, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
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Фото: ИА "Сусанин"
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Обзор самых важных событий республики.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подводит итоги дня в своей традиционной вечерней видеорубрике.

Удмуртия в минуту: "Родниковый край" и новый глава Воткинска

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

«Родниковый край»:

Жилой комплекс «Родниковый край» в Хохряках должны достроить до 15 сентября 2019 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Строительство домов началось еще в 2014 году, но в 2015-м компания «Стройком» самоустранилась.

Новый глава:

Новым главой Воткинска стал Алексей Заметаев. Выборы градоначальника прошли 5 июня на внеочередной сессии муниципальной думы. На этот пост также претендовали Антон Гусев и Юрий Захаров.

Мышиная лихорадка:

Удмуртия стала лидером по заболеваемости мышиной лихорадкой. В республике на 100 тыс. жителей зарегистрировано почти 150 случаев. С 2012 года в регионе заболеваемость выросла почти в 3 раза. В тройке лидеров также расположились Мордовия и Марий Эл.

Чистая вода:

Более 90 процентов жителей Удмуртии обеспечены чистой питьевой водой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. У географических соседей Татарстана, Башкирии и Пермского края этот показатель чуть выше.

Погода в республике:

Ближайшие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. На неделе столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов по Цельсию.

18:18, 05 июня, 2018
Георгий Поветкин
490
0
#строительство\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#погода в Удмуртии\n#вода\n#заболевание\n#погода в Ижевске

 

 

 


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Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

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