Удмуртия в минуту: «Родниковый край» и новый глава Воткинска

Обзор самых важных событий республики.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подводит итоги дня в своей традиционной вечерней видеорубрике.

«Родниковый край»:

Жилой комплекс «Родниковый край» в Хохряках должны достроить до 15 сентября 2019 года. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Строительство домов началось еще в 2014 году, но в 2015-м компания «Стройком» самоустранилась.

Новый глава:

Новым главой Воткинска стал Алексей Заметаев. Выборы градоначальника прошли 5 июня на внеочередной сессии муниципальной думы. На этот пост также претендовали Антон Гусев и Юрий Захаров.

Мышиная лихорадка:

Удмуртия стала лидером по заболеваемости мышиной лихорадкой. В республике на 100 тыс. жителей зарегистрировано почти 150 случаев. С 2012 года в регионе заболеваемость выросла почти в 3 раза. В тройке лидеров также расположились Мордовия и Марий Эл.

Чистая вода:

Более 90 процентов жителей Удмуртии обеспечены чистой питьевой водой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. У географических соседей Татарстана, Башкирии и Пермского края этот показатель чуть выше.

Погода в республике:

Ближайшие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. На неделе столбики термометров не поднимутся выше 18 градусов по Цельсию.