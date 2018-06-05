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Выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми

16:45, 05 июня, 2018
Анна Торхова
16:45, 05 июня, 2018
Анна Торхова
1228
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#ветер\n#осадки\n#дожди
Фото: pixabay.com
1228
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В ночь на среду в северных районах республики пройдут сильные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на среду пройдут дожди, в северных районах - сильные. По-прежнему сохранится порывистый ветер 15-18 м/с.

Днем 6 июня температура воздуха не поднимется выше 13-18 градусов Цельсия.

В четверг преимущественно без осадков. В пятницу, 8 июня, синоптики прогнозируют 11-16 градусов, вечером ожидаются небольшие дожди.

16:45, 05 июня, 2018
Анна Торхова
1228
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#ветер\n#осадки\n#дожди

 

 

 


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