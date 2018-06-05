В ночь на среду в северных районах республики пройдут сильные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на среду пройдут дожди, в северных районах - сильные. По-прежнему сохранится порывистый ветер 15-18 м/с.

Днем 6 июня температура воздуха не поднимется выше 13-18 градусов Цельсия.

В четверг преимущественно без осадков. В пятницу, 8 июня, синоптики прогнозируют 11-16 градусов, вечером ожидаются небольшие дожди.