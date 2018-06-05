Более 90% жителей Удмуртии обеспечены чистой питьевой водой

В среднем по стране этот показатель составляет 91,46 процента.

Ижевск. Удмуртия. 90,84% жителей Удмуртии обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. По информации Роспотребнадзора России, в среднем по стране этот показатель составляет 91,46%.

В годовом отчете ведомства сказано, что в городских поселениях Удмуртии чистой питьевой водой обеспечены 94,51% населения (44 место по стране). В сельских поселениях - 83,84% населения (33 место в стране).

По общему показателю регион располагается на 38 месте. Лидерами здесь стали Москва, Санкт-Петербург и Северная Осетия. В этих субъектах все население потребляет чистую питьевую воду. Географические соседи Удмуртии – Татарстан, Пермский край, Башкирия – заняли 13, 30 и 31 места соответственно.