Кочевая мастерская архитектурного наследия проедет по четырём районам Удмуртии

Участники проекта спроектируют комфортное пространство вокруг памятников истории.

Ижевск. Удмуртия. «Кочевая мастерская архитектуры культурного наследия» проедет по четырём районам Удмуртской Республики. Как сообщает агентство по госохране объектов культурного наследия (ОКН), в летний полевой сезон 2018 года экспедиция будет «кочевать» по южной ветке удмуртской части Сибирского тракта.

Кочевая мастерская - маршрутная экспедиция, участники которой совместно с местными жителями спроектируют комфортное общественное пространство вокруг памятников истории и культуры. Авторами проекта являются архитекторы, историки и краеведы.

Выезды планируются в Сюмсинский, Селтинский, Игринский и Дебёсский районы. Там создадут творческие группы из числа молодёжи, краеведов, гражданских активистов для проведения общественного мониторинга состояния ОКН, квалифицированных обмеров и историко-культурного описания памятников. Осенью на основе полученных данных в ходе проектных семинаров оформят конкретные проекты пространственного развития среды вокруг ОКН.

Напомним, что проект кочевой мастерской получил поддержку на конкурсе президентских грантов по направлению «Сохранение исторической памяти». Всего от Удмуртии грантовое финансирование получили 29 проектов.