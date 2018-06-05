Поиск очевидцев ДТП в Удмуртии, штрафы большегрузам и фото Владимира Путина: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре вторник, 5 июня. Информационное агентство «Сусанин» традиционно предлагает почитать утреннюю рубрику интересных новостей.

Поиск очевидцев ДТП:

В Удмуртии ищут очевидцев ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 24 апреля около 06:30 на 14 км трассы «Ижевск-Ува». На дороге столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Очевидцев просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефону: 8-912-003-27-21 либо в дежурную часть: 940-700 и 940-701.

Усиление ветра:

Во вторник, 5 июня в Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.

ГУ МЧС по Удмуртии рекомендует жителям воздержаться от поездок и прогулок, проверить состояние оконных рам, по возможности отключить бытовую технику от питания. Автовладельцам советуют правильно выбирать места парковки из-за возможного падения деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала.

В региональном МЧС также напоминают: находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокими деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 м. Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в открытых местах.

Автомобиль является безопасным убежищем и во время грозы лучше его не покидать. Нужно закрыть окна, опустить автомобильную антенну и прекратить движение.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, являются в это время потенциально опасными. Их нужно уложить на землю и удалиться от них на время грозы на расстояние не меньше 30 м.

Штраф большегрузам:

В Минтрансе России предложили штрафовать индивидуальных предпринимателей и организации, занимающиеся перевозками, за размещение большегрузного транспорта в не предназначенных для этого местах. Как пишет Life, штраф может составить до 50 тыс. рублей.

Так, если водитель после окончания смены и возвращения из рейса припаркуется на стоянке, не соответствующей требованиям, это будет считаться нарушением.

Минтранс предлагает установить штрафы в 3–5 тысяч рублей для должностных лиц и 25–50 тысяч для юрлиц. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступят в силу через год после принятия и публикации закона.

Как отмечают эксперты, введение такой нормы преждевременно, поскольку в стране недостаточно специализированных стоянок для грузовиков.

Фото с торсом:

Президент России Владимир Путин пояснил, откуда в сети появляются его «полуголые» фото, которые публикуются, в частности, и на сайте Кремля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ORF, пишут «РИА» Новости.

«Вы сказали «в полуголом». Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — сказал Путин.



Ради футбола:

Власти Бразилии разрешили госслужащим не выходить на работу во время матчей сборной страны на Чемпионате мира по футболу. Об этом сообщают «Известия».

В те даты, когда игры бразильской команды будут проходить утром, рабочий день будет начинаться в 14:00. Если матчи запланированы на вторую половину дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00.

Пропущенные часы они должны будут отработать после окончания турнира.