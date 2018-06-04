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Удмуртия в минуту: охрана Пугачево и медведь в Воткинске

18:21, 04 июня, 2018
Георгий Поветкин
18:21, 04 июня, 2018
Георгий Поветкин
171
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#животные\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#пожары\n#охрана\n#происшествие\n#пожар\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. По традиции «Сусанин» в конце рабочего дня собирает для вас самые важные и интересные новости, которые произошли в республике.

Удмуртия в минуту: охрана Пугачево и медведь в Воткинске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Охрана территории:

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии. Опасность для бывшего арсенала сейчас представляют люди, проникающие на территорию. Они вытаскивают взрывоопасные предметы, зарабатывая таким образом деньги.

Медведь в городе:

В ночь на понедельник в центре Воткинска обнаружили медвежонка. Животное бегало в центре города по набережной и вдоль плотины. На место выехали сотрудники Росгвардии. В итоге лесной житель прыгнул в пруд и уплыл в сторону Берёзовского леса.

Усиление ветра:

В Удмуртии 5 июня ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 23-25 градусов по Цельсию. Пройдут небольшие дожди, грозы. Ночью ожидается 11-13 градусов.

Пожар в Воткинске:

В Воткинске из-за пожара в автосервисе взорвались газовые баллоны. По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания. В результате происшествия никто не пострадал.

Первые прогулки:

В зоопарке Ижевска пятеро арктических волчат вышли на свои первые прогулки. Почти месяц они находились в логове, а на днях стали появляться на улице. Пока малыши имеют коричневый окрас, но со временем поменяют его на белый.

18:21, 04 июня, 2018
Георгий Поветкин
171
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#животные\n#взрыв\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#пожары\n#охрана\n#происшествие\n#пожар\n#погода в Ижевске

 

 

 


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