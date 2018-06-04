play
pause
  • $ 62.21 ↑
  • € 72.72 ↑

В Ижевске наградили победителей конкурса «Маленький архитектор»

11:20, 04 июня, 2018
11:20, 04 июня, 2018
195
0
#дети\n#Ижевск\n#конкурс
Фото: Вадим Калашников
195
0

Все призеры получили подарки от партнеров конкурса.

Ижевск. Удмуртия. В День защиты детей в Ижевске наградили победителей конкурса «Маленький архитектор». Вручение подарков и дипломов воспитанникам детских садов, их родителям и воспитателям прошло 1 июня этого года в информационно-методическом центре «Альтернатива».

Юных архитекторов с победой поздравили партнеры конкурса и заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова. Она отметила, что все, что делается взрослыми в столице Удмуртской Республики, делается для подрастающего поколения.

Мама одной из победительниц онлайн-голосования Евгения рассказала, что всегда с дочерью в конкурсах. «Мы когда пришли в садик, воспитательница сказала – насколько активный родитель, настолько активный ребенок. Поэтому мы участвуем во всех конкурсах. Я люблю что-то творить руками и приучаю ребенка. Мы старались. Все родные и близкие подключились к голосованию, все за нас болели, у нас был хороший макет», - поделилась она.

Все победители получили подарки от партнеров конкурса. Напомним, что проведение «Маленького архитектора» поддержали Топтыжка, ОАО «МИЛКОМ» - номинация «Волшебный город», официальный дилер КИА «ТрансТехСервис» - номинация «Город машин», компания «Орешки в Ижевске» - номинация «Зелёный город», сеть магазинов «Дом Керамики» - номинация «Город будущего», магазин «Сыночки и дочки» - номинация «Город детства». Главный информационный партнёр LOVE RADIO 97,8 FM (МГ «Комос-Медиа»).

Посмотреть работы победителей можно будет в день города 12 июня в Музее изобразительных искусств Удмуртской Республики. Открытие выставки состоится в 13:00

Итоги голосования:

Номинация «Город детства»

1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос

2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов

3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов  

Номинация «Волшебный город»

1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса

2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов

3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.  

Номинация «Город будущего»

1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов

2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов

3. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов  

Номинация «Город машин»

1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов

2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов

3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов 

Номинация «Зеленый город»

1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов

2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов

3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов 

Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса. Места распределились в следующем порядке:  

Номинация «Город детства»

1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242

2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144

3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138  

Номинация «Волшебный город»

1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271

2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242

3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144  

Номинация «Город будущего»

1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218

2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140

3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54 

Номинация «Город машин»

1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180

2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189

3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271  

Номинация «Зеленый город»

1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар

2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144

3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217

Кроме того, были вручены призы зрительских симпатий.

11:20, 04 июня, 2018
195
0
#дети\n#Ижевск\n#конкурс

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

У пятерых сотрудников ресторана «Династия» в Ижевске заподозрили сальмонеллез

18:10, 01 июня, 2018
5529

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

40925
12:46, 28 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

21258
17:15, 28 мая, 2018

1 июня в Ижевске: где можно получить бесплатные билеты в цирк и кино

11821
14:27, 31 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11818
17:51, 28 мая, 2018

Медведев распределил полномочия между вице-премьерами нового правительства

18:51, 28 мая, 2018
2007

Исполняющим обязанности губернатора ЯНАО стал Дмитрий Артюхов

1987
18:47, 29 мая, 2018

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил Магаданскую область

1946
22:22, 28 мая, 2018

Минздрав предложил проиндексировать акцизы на сигареты и крепкий алкоголь

1945
10:20, 28 мая, 2018

Президентом Олимпийского комитета России избрали Станислава Позднякова

1916
19:41, 29 мая, 2018

Бежавших из немецкого зоопарка хищников выследили и поймали с помощью дрона

19:45, 01 июня, 2018
2002

В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

2000
16:25, 03 июня, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1840
12:24, 29 мая, 2018

В Турции запретили такси Uber

1617
12:32, 02 июня, 2018

В Таиланде из-за пластиковых пакетов погиб черный дельфин

1572
10:30, 03 июня, 2018

Мультимедиа

«Сусанин» объясняет когда сотрудники полиции могут применять оружие

Концерт и салют 1 июня 2018 года в Ижевске

02 июня, 2018

Футбольный матч между воспитанниками интерната и звездами «Первого канала»

02 июня, 2018