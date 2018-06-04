Все призеры получили подарки от партнеров конкурса.

Ижевск. Удмуртия. В День защиты детей в Ижевске наградили победителей конкурса «Маленький архитектор». Вручение подарков и дипломов воспитанникам детских садов, их родителям и воспитателям прошло 1 июня этого года в информационно-методическом центре «Альтернатива».

Юных архитекторов с победой поздравили партнеры конкурса и заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова. Она отметила, что все, что делается взрослыми в столице Удмуртской Республики, делается для подрастающего поколения.

Мама одной из победительниц онлайн-голосования Евгения рассказала, что всегда с дочерью в конкурсах. «Мы когда пришли в садик, воспитательница сказала – насколько активный родитель, настолько активный ребенок. Поэтому мы участвуем во всех конкурсах. Я люблю что-то творить руками и приучаю ребенка. Мы старались. Все родные и близкие подключились к голосованию, все за нас болели, у нас был хороший макет», - поделилась она.

Все победители получили подарки от партнеров конкурса. Напомним, что проведение «Маленького архитектора» поддержали Топтыжка, ОАО «МИЛКОМ» - номинация «Волшебный город», официальный дилер КИА «ТрансТехСервис» - номинация «Город машин», компания «Орешки в Ижевске» - номинация «Зелёный город», сеть магазинов «Дом Керамики» - номинация «Город будущего», магазин «Сыночки и дочки» - номинация «Город детства». Главный информационный партнёр LOVE RADIO 97,8 FM (МГ «Комос-Медиа»).

Посмотреть работы победителей можно будет в день города 12 июня в Музее изобразительных искусств Удмуртской Республики. Открытие выставки состоится в 13:00

Итоги голосования:

Номинация «Город детства»

1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос

2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов

3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов

Номинация «Волшебный город»

1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса

2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов

3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.

Номинация «Город будущего»

1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов

2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов

3. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов

Номинация «Город машин»

1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов

2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов

3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов

Номинация «Зеленый город»

1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов

2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов

3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов

Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса. Места распределились в следующем порядке:

Номинация «Город детства»

1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242

2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144

3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138

Номинация «Волшебный город»

1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271

2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242

3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144

Номинация «Город будущего»

1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218

2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140

3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54

Номинация «Город машин»

1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180

2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189

3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271

Номинация «Зеленый город»

1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар

2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144

3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217

Кроме того, были вручены призы зрительских симпатий.