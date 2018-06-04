Все призеры получили подарки от партнеров конкурса.
Ижевск. Удмуртия. В День защиты детей в Ижевске наградили победителей конкурса «Маленький архитектор». Вручение подарков и дипломов воспитанникам детских садов, их родителям и воспитателям прошло 1 июня этого года в информационно-методическом центре «Альтернатива».
Юных архитекторов с победой поздравили партнеры конкурса и заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Наталья Шевякова. Она отметила, что все, что делается взрослыми в столице Удмуртской Республики, делается для подрастающего поколения.
Мама одной из победительниц онлайн-голосования Евгения рассказала, что всегда с дочерью в конкурсах. «Мы когда пришли в садик, воспитательница сказала – насколько активный родитель, настолько активный ребенок. Поэтому мы участвуем во всех конкурсах. Я люблю что-то творить руками и приучаю ребенка. Мы старались. Все родные и близкие подключились к голосованию, все за нас болели, у нас был хороший макет», - поделилась она.
Все победители получили подарки от партнеров конкурса. Напомним, что проведение «Маленького архитектора» поддержали Топтыжка, ОАО «МИЛКОМ» - номинация «Волшебный город», официальный дилер КИА «ТрансТехСервис» - номинация «Город машин», компания «Орешки в Ижевске» - номинация «Зелёный город», сеть магазинов «Дом Керамики» - номинация «Город будущего», магазин «Сыночки и дочки» - номинация «Город детства». Главный информационный партнёр LOVE RADIO 97,8 FM (МГ «Комос-Медиа»).
Посмотреть работы победителей можно будет в день города 12 июня в Музее изобразительных искусств Удмуртской Республики. Открытие выставки состоится в 13:00
Итоги голосования:
Номинация «Город детства»
1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос
2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов
3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов
Номинация «Волшебный город»
1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса
2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов
3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.
Номинация «Город будущего»
1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов
2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов
3. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов
Номинация «Город машин»
1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов
2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов
3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов
Номинация «Зеленый город»
1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов
2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов
3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов
Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса. Места распределились в следующем порядке:
Номинация «Город детства»
1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242
2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144
3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138
Номинация «Волшебный город»
1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271
2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242
3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144
Номинация «Город будущего»
1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218
2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140
3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54
Номинация «Город машин»
1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180
2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189
3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271
Номинация «Зеленый город»
1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар
2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144
3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217
Кроме того, были вручены призы зрительских симпатий.