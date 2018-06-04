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Пожар в Ижевске, ликвидация Росимущества и корова, незаконно перешедшая границу: что произошло минувшей ночью

08:00, 04 июня, 2018
Анна Торхова
08:00, 04 июня, 2018
Анна Торхова
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#Правительство\n#Ижевск\n#Евровидение\n#Удмуртия\n#работа\n#граница\n#пожар\n#Росимущество
Фото: pixabay.com
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О том, что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 4 июня. Начинается длинная, шестидневная рабочая неделя, после чего нас ждут три дня выходных - 10, 11 и 12 июня.
И пока вы допиваете чашечку бодрящего кофе, информагентство «Сусанин» предлагает почитать традиционную подборку интересных новостей. 

Пожар в Ижевске:

В ночь на 4 июня в Ижевске на улице Лагерной загорелись два частных дома. Об этом сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в группе ИГГС.

По словам одного из очевидцев, возгорание произошло в бане. В результате пожара никто не пострадал.

Официальными комментариями информагентство «Сусанин» пока не располагает.

Ликвидация Росимущества:

В Правительстве России обсуждают возможность расформирования Росимущества. Как пишут «Известия», ведомство могут ликвидировать к осени.

Если решение будет принято, то функции по управлению крупнейшими госкомпаниями и их приватизации передадут Минэкономразвития, а полномочия по управлению малыми объектами (земли, постройки), конфискованным имуществом и его продажей перейдут Казначейству.

Пересекла границу:

В Болгарии беременную корову приговорили к смерти за пересечение границы Евросоюза. Об этом пишет Лента.ru.

Корова по имени Пенка ушла пастись, добрела до болгарско-сербской границы и покинула территорию Евросоюза. Животное обнаружил один из местных фермеров и вернул ее хозяину.

Несмотря на это, власти Болгарии заявили, что корова незаконно пересекла границу, и по закону её нужно усыпить.

Владелец коровы опротестовал решение, ссылаясь на то, что не заметить, как животное переходит границу, было невозможно. Кроме того, через три месяца она должна была дать потомство.

«Это не от нас зависит. Мы подчиняемся указаниям Брюсселя», — пояснил представитель болгарской ветеринарной службы.

Детское Евровидение:

На Детском Евровидении-2018 Россию представит Анна Филипчук из Барнаула. Вокалистка стала победительницей национального отборочного тура конкурса, пишут «РИА» Новости.

За победу в финале боролись 12 участников из различных регионов страны. По правилам конкурса, песня победителя должна длиться не более 3 трех минут, содержать не менее одного куплета и припева на русском языке, включать не более 25% текста на английском языке и быть в стиле современной европейской музыки.

Напомним, Детское Евровидение-2018 пройдет 25 ноября в Минске.

08:00, 04 июня, 2018
Анна Торхова
920
0
#Правительство\n#Ижевск\n#Евровидение\n#Удмуртия\n#работа\n#граница\n#пожар\n#Росимущество

 

 

 


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