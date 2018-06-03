В Удмуртии 870 км дорог отремонтируют во второй половине 2018 года

В первую очередь восстановят те участки трасс, на которых чаще всего возникают ДТП.

Ижевск. Удмуртия. 870 км дорог отремонтируют в Удмуртии во второй половине 2018 года. В первую очередь восстановят те участки трасс, на которых чаще всего возникают ДТП, сообщили в пресс-службе республиканского Миндортранса.

Так, по словам начальника отдела ремонта и содержания дорог Андрея Емельянова, к концу года в нормативное состояние приведут 53% республиканских дорог. Ликвидируют при этом 23 очага концентрации аварий.

При этом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начался ремонт трассы Ижевск-Ува. Два ее участка длиной в 9 км дорожники восстановят методом холодного ресайклинга.

Кроме того, Миндортранс совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили состояние дорог на подъезде к детским оздоровительным лагерям. Из 19 проверенных учреждений у четырех дорожное полотно оказалось повреждено.

В связи с этим ведомство направило собственникам этих дорог специальные обращения. В них указаны дефекты, которые необходимо устранить.