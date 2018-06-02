200 упаковок цветов сожгли в Удмуртии из-за опасных насекомых

200 упаковок эустомы прибыли в Удмуртию из Израиля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пришлось сжечь 200 упаковок цветов из-за найденных на них опасных насекомых. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, срезы эустомы в регион привезли из Израиля.

При осмотре на растениях нашли карантинные организмы: западный (калифорнийский) цветочный трипс (взрослые насекомые) и пупарии табачной белокрылки.

Собственнику продукции выдали предписание сжечь цветы в фитосанитарной яме. Предписание выполнено.