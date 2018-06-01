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Арина Шарапова в Ижевске: наша главная задача – подарить тепло детям

17:50, 01 июня, 2018
17:50, 01 июня, 2018
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#дети\n#шоу-бизнес\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#благотворительность
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Звезды Первого канала рассказали о цели визита в Удмуртию.

Ижевск. Удмуртия. Звезды Первого канала, которые прибыли в Ижевск в пятницу, 1 июня, рассказали о цели своего визита в столицу Удмуртской Республики. По словам телеведущей Арины Шараповой, она и её коллеги посетили несколько площадок, в том числе республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

«Наша основная миссия сегодня – подарить тепло детям, отметить тех чудесных родителей, которые невероятно заботятся о своих детях, подарить тепло сердец наших самим малышам. Дел очень много, сейчас поеду в больницу к малышам, мои коллеги отправятся по другим точкам города», - поделилась Шарапова.

Звезды Первого канала в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.


Бессменный ведущий передачи «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков рассказал, что ему посчастливилось открывать программу «Цирк детям» - представление, бесплатные билеты на которое раздавали утром на Центральной площади города.

«Я считаю, что самое важное и ценное, что есть в жизни каждого человека, взрослого человека, - это дети. Поэтому праздник, конечно, раз в год, но мы, взрослые, должны 365 дней в году думать о своих детях и защищать их», - считает ведущая передачи «Мужское и женское» Юлия Барановская.

Вместе с художественным руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским она прилетела на стадион «Купол» на вертолете и раздала собравшимся там детям мороженое.

На этом мероприятия в рамках акции «Стань первым» в Ижевске не завершены. Вечером горожан ждет гала-концерт с участием прилетевших звезд и фейерверк.

Раздача бесплатных билетов на праздничные мероприятия в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-01.


17:50, 01 июня, 2018
591
0
#дети\n#шоу-бизнес\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#Первый канал\n#благотворительность

 

 

 


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