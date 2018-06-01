В первый день лета в Удмуртии выпал снег

Аномальная для календаря погода отметилась и в других регионах России.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртской Республики выпал снег. Осадки, характерные для холодного времени года, накрыли регион в пятницу, 1 июня.

В первый день лета жители республики делились утренними впечатлениями на своих страницах в соцсетях. «1 июня…снег», «Да, ребята… Я еду в пиджаке и рубашке, а тут снег», «Яблоньки за окном цветут и снег», «Цветнастроениясиний и град…», «Кизнерский район готовит сноуборды!» - такими подписями и комментариями сопроводили жители Удмуртии свои «сторис» в Инстаграме и ВКонтакте.

Также популярностью пользуется слово-бумажник «июбрь», объединивший в себе июнь и любой холодный месяц года.

#Удмуртия#Ижевск#с1днемлета#летомснег Снег снежок нас радует, на дорогу падает... 1 Likes, 1 Comments - Валюшка (@_vvs_valya_) on Instagram: "#Удмуртия#Ижевск#с1днемлета#летомснег Снег снежок нас радует, на дорогу падает..."

Instagram post by @envilkasimov * Jun 1, 2018 at 4:36am UTC 6 Likes, 0 Comments - @envilkasimov on Instagram