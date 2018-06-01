play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

В первый день лета в Удмуртии выпал снег

09:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1300
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#соцсети\n#снег
Фото: ИА Сусанин
1300
0

Аномальная для календаря погода отметилась и в других регионах России.

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртской Республики выпал снег. Осадки, характерные для холодного времени года, накрыли регион в пятницу, 1 июня.

В первый день лета жители республики делились утренними впечатлениями на своих страницах в соцсетях. «1 июня…снег», «Да, ребята… Я еду в пиджаке и рубашке, а тут снег», «Яблоньки за окном цветут и снег», «Цветнастроениясиний и град…», «Кизнерский район готовит сноуборды!» - такими подписями и комментариями сопроводили жители Удмуртии свои «сторис» в Инстаграме и ВКонтакте.

Также популярностью пользуется слово-бумажник «июбрь», объединивший в себе июнь и любой холодный месяц года.

#Удмуртия#Ижевск#с1днемлета#летомснег Снег снежок нас радует, на дорогу падает...

1 Likes, 1 Comments - Валюшка (@_vvs_valya_) on Instagram: "#Удмуртия#Ижевск#с1днемлета#летомснег Снег снежок нас радует, на дорогу падает..."

Instagram post by @envilkasimov * Jun 1, 2018 at 4:36am UTC

6 Likes, 0 Comments - @envilkasimov on Instagram

Неужели лето...

0 Likes, 1 Comments - Ars (@arseniyigumnov) on Instagram: "Неужели лето..."

09:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1300
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето\n#соцсети\n#снег

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
39895

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15513
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

15499
17:15, 28 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11354
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11318
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2512

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2397
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2231
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2172
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2171
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2318

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2159
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2041
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1732
12:24, 29 мая, 2018

Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

994
16:10, 25 мая, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

31 мая, 2018

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

31 мая, 2018

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018