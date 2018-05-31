Главный режиссер русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про футбол, игры и сериалы

Большая часть разговора, конечно же, была посвящена театру и его месту в жизни людей.
Ижевск. Удмуртия. Главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про своё увлечение футболом, игры с детьми, которых у него четверо, о том, какие сериалы смотрит на досуге и почему.
Большая часть разговора с ведущим проекта Энвилем Касимовым, конечно же, была посвящена театру, который, как признался режиссёр, он буквально "впитал с молоком матери".
Кофемолка - выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-31.
Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова
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