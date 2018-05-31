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Главный режиссер русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про футбол, игры и сериалы

19:15, 31 мая, 2018
Вадим Исаков
19:15, 31 мая, 2018
Вадим Исаков
173
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#театр\n#интервью\n#Русский драматический театр\n#Кофемолка
173
0

Большая часть разговора, конечно же, была посвящена театру и его месту в жизни людей.

Ижевск. Удмуртия. Главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин рассказал в «Кофемолке» про своё увлечение футболом, игры с детьми, которых у него четверо, о том, какие сериалы смотрит на досуге и почему.

Большая часть разговора с ведущим проекта Энвилем Касимовым, конечно же, была посвящена театру, который, как признался режиссёр, он буквально "впитал с молоком матери".

Кофемолка - выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-31.

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

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19:15, 31 мая, 2018
Вадим Исаков
173
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#театр\n#интервью\n#Русский драматический театр\n#Кофемолка

 

 

 


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