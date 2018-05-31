Московский эксперт раскритиковал «Лабораторию безопасности» в Удмуртии

За три месяца инновационный центр посетили менее 2 тыс. детей.

Сарапул. Удмуртия. Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников раскритиковал работу передвижной «Лаборатории безопасности» в Удмуртии. Он отметил, что использовать её нужно более эффективно.

Инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открыли в Сарапуле в декабре прошлого года. Это «школы на колёсах», готовые привезти знания о том, как безопасно передвигаться по дорогам, туда, где они необходимы. Мобильные учебные пособия могут быть развёрнуты на улице или почти в любом помещении.

Оснащенные «Лаборатории» на безвозмездной основе получили 20 регионов страны, в том числе Удмуртия. Инициаторами проекта являются Госавтоинспекция МВД России, Союз автостраховщиков России, федеральное министерство образования и науки, российский Минтранс и сам экспертный центр «Движение без опасности».

Однако в ходе дискуссии в рамках круглого стола «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», который прошел в Ижевске накануне, 30 мая, выяснилось, что работать центр начал только в конце марта 2018 года, а за три месяца его посетило менее 2 тыс. детей.

«С нашей точки зрения, инструментарий, который уже существует и который передан во исполнение поручений президента, находится на очень низком уровне. Это удивительно, но факт: мы постоянно создаем новые инструменты, методики, тратим на это ресурсы, хотя можем более эффективно использовать уже существующие», - отметил Вадим Мельников.

Он подчеркнул, что при разработке проекта предполагалось, что проходимость «Лаборатории» будет на уровне 10 тыс. человек в год. По словам Мельникова, в других регионах посещаемость передвижных центров гораздо выше, чем в Удмуртии.

«Эту цифру можно увеличивать, есть возможность посещать детские лагеря, различные мероприятия, информировать, используя формат оборудования. Такие мероприятия, как День города, День республики, можно посещать», - уверен Мельников.

Представители Минобразования Удмуртской Республики и ГИБДД Сарапула попытались оправдать низкую эффективность «Лаборатории» тем, что в течение трех месяцев центр ставили на баланс. Кроме того, центр был невостребованным из-за низкой информированности школ республики о возможности привлечения его к работе и низкой активности сотрудников центра по информированию коллег из других населенных пунктов.

«Самое обидное, что он (проект – Прим.ред), скорее всего, останется в формате кампанейщины – пройдет и закончится», - подвел итог дискуссии Мельников.