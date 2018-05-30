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Отреставрированные фильмы Андрея Тарковского покажут в Ижевске

11:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#дружба\n#Тарковский
Фото: @arzik2
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Это будет последний кинофестиваль в стенах киноцентра «Дружба».

Ижевск. Удмуртия. Пять отреставрированных фильмов Андрея Тарковского покажут в Ижевске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель Ижевского киноклуба Андрей Смирнов.

«Только что договорились с Мосфильмом о показе в Ижевске всех пяти отреставрированных фильмов Андрея Тарковского, снятых им на родине. На смену Bergman-фесту приходит Тарковский-фест!», - написал Смирнов.

Ижевчане увидят фильмы - «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Андрей Смирнов уточнил, что также возможен показ «Ностальгии» и «Жертвоприношения».

«Сейчас это будет последний кинофестиваль в «Дружбе», после которого кинотеатр закроется навсегда. Для меня очень символично закрыть эпоху именно Тарковским и его вечными шедеврами. Будьте с нами. На наших глазах творится история», - сообщил руководитель Ижевского киноклуба.

11:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
296
0
#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#дружба\n#Тарковский

 

 

 


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