В Ижевске назвали имена победителей конкурса «Маленький архитектор»

Награждение призёров состоится 1 июня.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена победителей городского конкурса совместного творчества детей и родителей «Маленький архитектор». Как сообщают организаторы творческого соревнования, победители названы в пяти номинациях.
Напомним, в воскресенье, 27 мая, завершилось он-лайн голосование за работы участников на сайте информационного агентства «Сусанин». Каждый гость сайта мог выбрать понравившиеся ему работы.
Главное жюри конкурса отметило, что некоторые из работ не были выставлены в он-лайн голосовании, так как единогласно заслуживали почётного места.
Итоги голосования:
Номинация «Город детства»
1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос
2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов
3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов
Номинация «Волшебный город»
1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса
2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов
3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.
Номинация «Город будущего»
1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов
2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов
3.. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов
Номинация «Город машин»
1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов
2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов
3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов
Номинация «Зеленый город»
1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов
2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов
3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов
Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса. Места распределились в следующем порядке:
Номинация «Город детства»
1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242
2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144
3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138
Номинация «Волшебный город»
1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271
2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242
3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144
Номинация «Город будущего»
1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218
2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140
3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54
Номинация «Город машин»
1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180
2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189
3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271
Номинация «Зеленый город»
1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар
2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144
3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217
Награждение победителей состоится 1 июня в 17:00 в актовом зале информационно-методического центра «Альтернатива» по адресу улица Петрова, 30а. На мероприятие приглашаются только участники финала по системе 1 ребёнок + 1 родитель.
Пригласительные билеты финалистам конкурса вручат в детских садах до 31 мая. Участников церемонии награждения ждут замечательные подарки.