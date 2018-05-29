play
pause
  • $ 62.27 ↑
  • € 72.83 ↑

В Ижевске назвали имена победителей конкурса «Маленький архитектор»

15:20, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
15:20, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
331
0
#дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия
331
0

Награждение призёров состоится 1 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена победителей городского конкурса совместного творчества детей и родителей «Маленький архитектор». Как сообщают организаторы творческого соревнования, победители названы в пяти номинациях.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, завершилось он-лайн голосование за работы участников на сайте информационного агентства «Сусанин». Каждый гость сайта мог выбрать понравившиеся ему работы.

Главное жюри конкурса отметило, что некоторые из работ не были выставлены в он-лайн голосовании, так как единогласно заслуживали почётного места.

Итоги голосования:

Номинация «Город детства»

1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос

2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов

3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов

 

Номинация «Волшебный город»

1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса

2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов

3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.

 

Номинация «Город будущего»

1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов

2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов

3.. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов

 

Номинация «Город машин»

1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов

2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов

3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов

 

Номинация «Зеленый город»

1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов

2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов

3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов

 

Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса.  Места распределились в следующем порядке:

 

Номинация «Город детства»

1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242

2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144

3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138

 

Номинация «Волшебный город»

1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271

2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242

3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144

 

Номинация «Город будущего»

1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218

2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140

3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54

 

Номинация «Город машин»

1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180

2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189

3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271

 

Номинация «Зеленый город»

1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар

2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144

3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217

 

Награждение победителей состоится 1 июня в 17:00 в актовом зале информационно-методического центра «Альтернатива» по адресу улица Петрова, 30а. На мероприятие приглашаются только участники финала по системе 1 ребёнок + 1 родитель.

Пригласительные билеты финалистам конкурса вручат в детских садах до 31 мая. Участников церемонии награждения ждут замечательные подарки.

15:20, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
331
0
#дети\n#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
34413

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

14903
15:16, 27 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10462
15:27, 24 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

9415
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

9115
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2411

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2116
10:40, 25 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2043
12:07, 26 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

1959
13:25, 27 мая, 2018

Роскосмос начнет строительство второй очереди «Восточного» в июне

1912
16:30, 24 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2201

Названы пять лучших книг за последние полвека

2091
18:05, 27 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2033
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1985
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1921
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: доходы глав городов и лучшие опен-эйр в России

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

28 мая, 2018

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

28 мая, 2018