В Ижевске назвали имена победителей конкурса «Маленький архитектор»

Награждение призёров состоится 1 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена победителей городского конкурса совместного творчества детей и родителей «Маленький архитектор». Как сообщают организаторы творческого соревнования, победители названы в пяти номинациях.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, завершилось он-лайн голосование за работы участников на сайте информационного агентства «Сусанин». Каждый гость сайта мог выбрать понравившиеся ему работы.

Главное жюри конкурса отметило, что некоторые из работ не были выставлены в он-лайн голосовании, так как единогласно заслуживали почётного места.

Итоги голосования:

Номинация «Город детства»

1. Моя маленькая страна - Ломагина Аделина, ДОУ №141, 561 голос

2. Наш двор - Запекины Дмитрий и Валерия, ДОУ №242, 535 голосов

3. Двор - мечта - Ясавиев Тагир, ДОУ №288, 378 голосов

Номинация «Волшебный город»

1. Город-трансформер - коллектив ДОУ №116, 524 голоса

2. Город детства - Клюева Алиса, 435 голосов

3. Город дружбы, любви и доброты - Данилевская Милана, ДОУ №51, 338 голосов.

Номинация «Город будущего»

1. Город изобретателей - коллектив ДОУ №253, 1180 голосов

2. Бегущий по волнам - Швецов Миша, ДОУ №92, 1097 голосов

3.. Город-трансформер - Шакиров Руслан, ДОУ №221, 876 голосов

Номинация «Город машин»

1. Ижевск - Город - Шутова Екатерина, ДОУ №266, 667 голосов

2. Робокоп Митя - Захарченко Степан, МБДОУ №248, 656 голосов

3. Машины на улице города - Аракелян Тигран, ДОУ №144, 545 голосов

Номинация «Зеленый город»

1. Солнечный город - Касимова Александра, ДОУ №71, 510 голосов

2. Лето в зелёном городе - Савинов Родион, ДОУ №101, 420 голосов

3. Зелёный город - Тимофеев Никита, ДОУ №82, 407 голосов

Ещё 15 победителей выбрало главное жюри конкурса. Места распределились в следующем порядке:

Номинация «Город детства»

1. Цветочный город - Мухина Катя, ДОУ 242

2. Счастливое детство - Измайлов Богдан, ДОУ №144

3. Детский мирок - Шарапова Варя, ДОУ №138

Номинация «Волшебный город»

1. Волшебный эко-город - Дубинин Богдан, ДОУ №271

2. Ижевск – волшебный город - Краснопёрова Марина, ДОУ №242

3. Сквер-сказка - Муканова Катя, ДОУ №144

Номинация «Город будущего»

1. Город счастливых - коллектив ДОУ №218

2. Ижевск-сити - Перевощикова Вера, ДОУ 140

3. Мой любимый город - Байгозин Илья, ДОУ №54

Номинация «Город машин»

1. Автогородок - Рылов Всеволод, ДОУ №180

2. Завод по созданию машин - Никитенко Алексей, ДОУ №189

3. ЭКОмашины на нашей улице - Лумпов Алексей, ДОУ №271

Номинация «Зеленый город»

1. Парк речки Карлутки - Мустафин Айдар

2. Наш изумрудный город - Овчинников Игнат, ДОУ №144

3. Город будущего - Проскоков Сергей, ДОУ №217

Награждение победителей состоится 1 июня в 17:00 в актовом зале информационно-методического центра «Альтернатива» по адресу улица Петрова, 30а. На мероприятие приглашаются только участники финала по системе 1 ребёнок + 1 родитель.

Пригласительные билеты финалистам конкурса вручат в детских садах до 31 мая. Участников церемонии награждения ждут замечательные подарки.