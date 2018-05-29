Усиление ветра ожидается в Удмуртии 30 мая

В ночь на пятницу возможны заморозки.

Ижевск. Удмуртия. Днём в среду, 30 мая, по Удмуртской Республике ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 метров в секунду. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

30 мая - облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем умеренные дожди, ветер ночью юго-западный 5-10 метров в секунду, днем северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду, температура воздуха ночью +6…+8°С, днем +19…+21°С.

31 мая - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду, температура воздуха ночью +4…+6°С, днем +9…11°С.

1 июня - переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы 12-14 метров в секунду, температура воздуха ночью +1…+3°С, местами заморозки на почве до -3°С, днем 9-11°С.