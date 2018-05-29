Оскорбление полицейского в Ижевске, цены на бензин в России и бирманский клещ возрастом 99 млн лет: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Ясное утро вторника, 29 мая, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Насилие против власти:

В Ижевске перед судом предстала 38-летняя местная жительница. Как сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, женщину признали виновной в публичном оскорблении и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

По данным дела, женщина, являясь инспектором по делам несовершеннолетних, в апреле 2017 года пыталась помешать сотруднику полиции задержать её знакомого. Она публично в грубой неприличной форме оскорбила полицейского, а также не менее трёх раз ударила рукой по голове.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 2,5 года. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Верховном суде Удмуртской Республики.

Омск против роста цен на бензин:

Губернатор Омской области Александр Бурков собрался просить премьер-министра России Дмитрия Медведева сдержать рост цен на бензин. Как сообщает газета «Взгляд», главы региона считает, что это не локальная проблема Омской области, решение этого вопроса - задача всей России.

«Дикие и высокие цены на топливо - подводный камень нынешней посевной. От них страдают аграрии, такие цены разрушают экономику любого сельскохозяйственного предприятия», - сказал Бурков.

Губернатор также отметил, что данная проблема влияет на экономику России в целом, потому что «завтра этот дикий рост цен на топливо отразится на цене всех товаров, цене продуктов питания».

Правительство Омской области посвятило проблеме роста цен отдельное аппаратное совещание. «С одной стороны, у нас ситуация лучше, чем, например, в центральной полосе, но мы видим, что она всё равно влияет на жизнедеятельность крупных и мелких предприятий, на бюджет любой семьи, у которой есть автомобиль - а завтра ситуация отразится на стоимости проезда в транспорте, цене билетов», - заявил Александр Бурков.

По его словам, «это очень опасная ситуация, которую необходимо решать на федеральном уровне».

Отметим, что в середине мая организации из регионов, входящие в «Российский топливный союз», в открытом письме попросили премьер-министра Дмитрия Медведева принять экстренные меры в «ручном» режиме на топливном рынке России.

Клещ в 99 млн лет:

Немецкие учёные обнаружили на территории Мьянмы завёрнутого в паутину клеща во фрагменте янтаря. Как сообщает L!FE, возраст клеща составляет 99 млн лет.

Учёные пришли к выводу, что насекомое сначала попало в паутину, а затем в древесную смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь.

«Неудачливое существо теперь оказалось полезной находкой для специалистов, изучающих эволюцию поведения паукообразных», - пишет издание.