Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

Информационные итоги понедельника, 28 мая.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги понедельника, 28 мая.

Скоро праздник:

В Ижевске готовятся отметить День города. Власти пообещали, что в этом году праздничная программа будет абсолютно новой. Например, не будет привычного шествия. Акцентировать внимание планируется на других площадках.

Апартаменты для чемпионки:

Власти Удмуртии подарили олимпийской чемпионке Алине Загитовой квартиру. Фигуристка сказала, что передаст апартаменты своим родителям. Загитова прилетела в Ижевск на один день. Она встретилась с главой региона и провела мастер-класс для юных спортсменов.

«Нет» пробкам:

В Удмуртии разберутся с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог. К этому призвал глава республики Александр Бречалов. Он также попросил своевременно информировать граждан о ремонтах, особенно в Ижевске и Глазове.

Пьяный выпускной:

В Ижевске двое пьяных подростков отметили «последний звонок» дракой и грабежом. Задержали школьников, окончивших девятый класс, на съемной квартире.

О погоде:

Погода в Удмуртии на этой неделе будет прохладной и неустойчивой. Ближайшей ночью ожидаются заморозки. Во вторник будет дождливо и прохладно – не теплее +16 градусов.