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Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

18:00, 28 мая, 2018
18:00, 28 мая, 2018
458
0
#дети\n#спорт\n#дороги\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#праздники\n#Картина дня
458
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Информационные итоги понедельника, 28 мая.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги понедельника, 28 мая.

 

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

 

 

Скоро праздник:

В Ижевске готовятся отметить День города. Власти пообещали, что в этом году праздничная программа будет абсолютно новой. Например, не будет привычного шествия. Акцентировать внимание планируется на других площадках.

Апартаменты для чемпионки:

Власти Удмуртии подарили олимпийской чемпионке Алине Загитовой квартиру. Фигуристка сказала, что передаст апартаменты своим родителям. Загитова прилетела в Ижевск на один день. Она встретилась с главой региона и провела мастер-класс для юных спортсменов.

«Нет» пробкам:

В Удмуртии разберутся с пробками, которые возникают из-за ремонта дорог. К этому призвал глава республики Александр Бречалов. Он также попросил своевременно информировать граждан о ремонтах, особенно в Ижевске и Глазове.

Пьяный выпускной:

В Ижевске двое пьяных подростков отметили «последний звонок» дракой и грабежом. Задержали школьников, окончивших девятый класс, на съемной квартире.

О погоде:

Погода в Удмуртии на этой неделе будет прохладной и неустойчивой. Ближайшей ночью ожидаются заморозки. Во вторник будет дождливо и прохладно – не теплее +16 градусов.

18:00, 28 мая, 2018
458
0
#дети\n#спорт\n#дороги\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


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