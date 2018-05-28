Численность населения сократилась в Удмуртии

Миграционная убыль населения составила более тысячи человек.

Ижевск. Удмуртия. За четыре месяца 2018 года численность населения Удмуртской Республики сократилась на 2 090 человек. Как сообщает Удмуртстат, за аналогичный период 2017 года зафиксировали общую убыль населения в 1 398 человек.

Численность постоянного населения республики на 1 января 2018 года составляла 1513,0 тыс. человек, в том числе городского - 995,7 тыс. человек, сельского - 517,3 тыс. человек.

За четыре месяца 2018 года родилось 5 507 малышей, что на 397 детей меньше, чем за тот же период прошлого года; умерло 6 323 человека (на 16 человек меньше).

Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте - новообразования (15%), на третьем - несчастные случаи (9%).

С начала года в республику прибыло 3 553 человека, выбыло за пределы республики 4 827 человек, таким образом, миграционная убыль составила 1274 человека.