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Численность населения сократилась в Удмуртии

12:28, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
12:28, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
405
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#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#миграция\n#рождаемость\n#статистика\n#эмиграция из Удмуртии
Фото: @arzik2
405
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Миграционная убыль населения составила более тысячи человек.

Ижевск. Удмуртия. За четыре месяца 2018 года численность населения Удмуртской Республики сократилась на 2 090 человек. Как сообщает Удмуртстат, за аналогичный период 2017 года зафиксировали общую убыль населения в 1 398 человек.

Численность постоянного населения республики на 1 января 2018 года составляла 1513,0 тыс. человек, в том числе городского - 995,7 тыс. человек, сельского - 517,3 тыс. человек.

За четыре месяца 2018 года родилось 5 507 малышей, что на 397 детей меньше, чем за тот же период прошлого года; умерло 6 323 человека (на 16 человек меньше).

Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте - новообразования (15%), на третьем - несчастные случаи (9%).

С начала года в республику прибыло 3 553 человека, выбыло за пределы республики 4 827 человек, таким образом, миграционная убыль составила 1274 человека.

12:28, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
405
0
#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#миграция\n#рождаемость\n#статистика\n#эмиграция из Удмуртии

 

 

 


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