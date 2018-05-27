В Ижевске пройдет фестиваль близнецов

Мероприятие состоится 27 мая в 16:00 в парке Космонавтов.
Ижевск. Удмуртия. Ежегодный фестиваль близнецов «Двойное счастье» пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится уже сегодня, 27 мая, в 16:00 в парке Космонавтов, сообщают организаторы.
Участие в нем примут семьи с детьми-близнецами и тройняшками. Такой фестиваль в Ижевске проводят с 2015 года.
Программа мероприятия:
16:00 – 16:45 – регистрация участников;
16:55 – общее фото;
17:00 – 17:30 – театрализованное открытие праздника;
17:30 – 18:00 – регистрация на финальный конкурс;
18:00 – слово организаторам;
18:15 – восточные танцы;
18:30 – 19:00 – финальные конкурсы;
19630 – закрытие праздника.
Также будут работать игровые площадки.