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В Ижевске пройдет фестиваль близнецов

13:30, 27 мая, 2018
13:30, 27 мая, 2018
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#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#близнецы
Фото: pixabay.com
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Мероприятие состоится 27 мая в 16:00 в парке Космонавтов.

Ижевск. Удмуртия. Ежегодный фестиваль близнецов «Двойное счастье» пройдет в Ижевске. Мероприятие состоится уже сегодня, 27 мая, в 16:00 в парке Космонавтов, сообщают организаторы.

Участие в нем примут семьи с детьми-близнецами и тройняшками. Такой фестиваль в Ижевске проводят с 2015 года.

Программа мероприятия:

16:00 – 16:45 – регистрация участников;

16:55 – общее фото;

17:00 – 17:30 – театрализованное открытие праздника;

17:30 – 18:00 – регистрация на финальный конкурс;

18:00 – слово организаторам;

18:15 – восточные танцы; 

18:30 – 19:00 – финальные конкурсы;

19630 – закрытие праздника.

Также будут работать игровые площадки.

13:30, 27 мая, 2018
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#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#близнецы

 

 

 


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