Движение по мосту через реку Мулевку временно закрыли в Сарапульском районе

Строительные работы планируется закончить к сентябрю.

Сарапул. Удмуртия. Движение по мосту через реку Мулевку закрыли в Сарапульском районе Удмуртской Республики. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, движение приостановлено из-за ремонта с 15 мая до сентября 2018 года.

Работы ведутся в рамках реконструкции участков дороги «Костино - Камбарка» с 10 по 44 км. Проехать через реку можно лишь по объездной дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными при подъезде к указанному участку дороги и соблюдать скоростной режим.