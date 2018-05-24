Удмуртия в минуту: отравление детей в ижевском кафе и амнистия Андрея Русинова

Традиционный обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью четверга, 24 мая, в Удмуртии стало отравление детей в кафе «Династия» в Ижевске. О произошедшем рассказала мать одного из них. Представитель кафе на своей странице написала, что руководство приняло решение временно закрыть заведение.

Ремонт с недочетами:

Ремонтные работы на улице Ялтинской в Ижевске приостановили на сутки. Связано это с тем, что проверяющие выявили недочеты в работе подрядчика. Обследование объекта проводили в среду, 23 мая.

Бассейн-долгострой:

Достроить пятидесятиметровый бассейн в Ижевске планируется за полтора года. Новый спорткомплекс позволит создать в городе 50 рабочих мест. Ожидается, что в день его будет посещать до 1500 человек.

Сухим из воды:

Стали известны подробности уголовного дела в отношении экс-главы Воткинского района. Андрей Русинов пользуясь положением, получил наиболее ликвидные земельные участки для своего юрлица. Напомним, Русинова признали виновным, но освободили от наказания по амнистии.

День трезвости:

В пятницу, 25 мая, в Удмуртии будет действовать запрет на продажу алкоголя. «День трезвости» в республике объявлен в связи с празднованием «Последнего звонка» в школах.