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Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Удмуртии 25 мая

16:55, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:55, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
255
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#запрет\n#школы
Фото: @arzik2
255
0

В этот день в школах республики пройдут «последние звонки».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике не будут продавать алкоголь в пятницу, 25 мая. В этот день в школах региона пройдут «последние звонки».

Запрет установлен на розничную продажу алкогольной продукции всеми юридическими и индивидуальными предпринимателями.

Напомним, жители Удмуртии не могут приобрести в магазинах алкоголь в «дни трезвости», которые установлены в регионе: 25 мая (последний звонок), 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (Всероссийский день трезвости).

16:55, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
255
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#запрет\n#школы

 

 

 


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