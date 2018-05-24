Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Удмуртии 25 мая

В этот день в школах республики пройдут «последние звонки».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике не будут продавать алкоголь в пятницу, 25 мая. В этот день в школах региона пройдут «последние звонки».

Запрет установлен на розничную продажу алкогольной продукции всеми юридическими и индивидуальными предпринимателями.

Напомним, жители Удмуртии не могут приобрести в магазинах алкоголь в «дни трезвости», которые установлены в регионе: 25 мая (последний звонок), 1 июня (День защиты детей), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (Всероссийский день трезвости).