Разбой в Ижевске, единая база автомобилей и опасность работы в офисе: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. За окном – четверг, 24 мая. Рабочий день корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Разбой:

Школьник устроил разбой на одной из улиц Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, на улице Союзной 16-летний подросток напал на 27-летнюю женщину, избил её палкой и выхватил сумку.

«У потерпевшей установлены повреждения в виде ушибленной раны головы, перелома лучевой кости руки и переломов пальцев обеих рук», - сообщают правоохранители.

Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело.

Пожар:

Серьезный пожар произошел вечером накануне, 23 мая, в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По данным спасателей, на улице Рабочей вспыхнули хозяйственные постройки. Огонь бушевал на площади в 300 кв м и полностью уничтожил строения.

Причины пожара в настоящее время выясняются.

Единая база:

В России введут единый электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Нововведение инициировал замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов, пишет Ура.ру.

По его мнению, новация позволит исключить коррупционные факторы, которые влияют на вывод автомобилей на рынок. Также электронная база е-ОТТС поможет ведомствам отслеживать выпущенные транспортные средства, сообщают «Известия».

ОТТС — это документ автомобиля, который будут оформлять на заводе. В него сохранят всю техническую информацию о машине. В частности то, что она прошла все требуемые законом испытания на безопасность. Введение проекта должно состояться 1 января 2019 года.

Кого держать в квартире?

В Государственную думу внесли законопроект, по которому жителями страны могут запретить содержать в домах опасных животных. В их число попали, например крокодилы, медведи и тигры, пишет ФАН.

Законопроект предложили глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов и вице-спикер Ольга Тимофеева. Они хотят запретить содержать в домашних условиях опасных животных. Запрет распространяется как на квартиры, так и на частные дома.

«Норма предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ», — пояснили авторы.

Потенциально опасные животные будут регистрироваться хозяевами.

Опасность работы в офисе:

Новые исследования доказали: сидячий образ жизни приводит к резкому сокращению производства новых нейронов. Как пишет Life, из-за этого головной мозг начинает быстро угасать.

Учёные из университетов Милана и Павии провели эксперимент на лабораторных мышах, которым в течение 28 дней не давали пользоваться задними лапками. Причём всё это время животные находились в комфортных условиях, хорошо питались и в целом не демонстрировали никаких признаков стресса.

Оказалось, что отсутствие подвижности задних лап привело к 70-процентному снижению количества нервных клеток в субвентрикулярной зоне головного мозга. Именно она отвечает за нормальную работу нервной системы как у мышки, так и у человека.

Нейрофизиологи предупреждают: современные люди, ведущие сидячий образ жизни, оказались в серьёзной опасности. Как и у лабораторных мышей, у них 5 дней в неделю отсутствует нагрузка на мышцы ног, а значит, производство новых нейронов в нервных клетках резко сокращается.