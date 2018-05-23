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Удмуртия в минуту: пуски воткинской «Булавы» и недоступная фан-зона в парке Кирова в Ижевске

18:00, 23 мая, 2018
18:00, 23 мая, 2018
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#образование\n#благоустройство\n#оружие\n#армия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#награды\n#хоккей\n#видео\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#штраф\n#Картина дня
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Традиционный обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги среды, 23 мая.

Удмуртия в минуту: пуски воткинской "Булавы" и недоступная фан-зона в парке Кирова в Ижевске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Учебные пуски:

Крейсер «Юрий Долгорукий» произвел залп четырьмя баллистическими ракетами воткинского производства «Булава». Минобороны опубликовало видео с учений в Белом море. Подобная стрельба производится впервые.

В числе лучших:

Три города Удмуртии вышли в финал российского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. В число претендентов попали Сарапул, Воткинск и Глазов. Всего от республики было подготовлено шесть заявок.

Недоступная зона:

В парке Кирова в Ижевске началось обустройство фан-зоны для поклонников футбола. Однако при этом не были продуманы подъезды к ней. К фан-зоне можно подойти только пешком.

Штраф:

Директора школы №31 Ижевска признали виновным в присвоении денег. Руководителя учреждения обязали уплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Кубок Петрова:

Хоккейный кубок Петрова привезут в Глазов. «Братина» прибудет в город 2 июня. Дело в том, что двое игроков питерского «Динамо», которое выиграло кубок, являются воспитанниками глазовской хоккейной школы.

18:00, 23 мая, 2018
313
0
#образование\n#благоустройство\n#оружие\n#армия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#награды\n#хоккей\n#видео\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#штраф\n#Картина дня

 

 

 


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