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Минобороны России опубликовало видео залпа воткинскими ракетами «Булава» в Белом море

12:26, 23 мая, 2018
12:26, 23 мая, 2018
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#промышленность\n#оружие\n#армия\n#Воткинск\n#видео\n#Удмуртия
Фото: кадр из видео
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Стрельбу военные выполнили из подводного положения по полигону Кура на Камчатке.

Москва. Подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» произвел залп четырьмя баллистическими ракетами воткинского производства «Булава». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые», - отмечается в сообщении.

Стрельбу военные выполнили из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. Учения сняли на видео.

Залповый пуск баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура

Подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" во вторник произвел успешный залповый пуск 4-х баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке Стрельба была выполнена из подводного положения. Задачи пуска выполнены. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые. Пуск произведен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.


Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения «Юрий Долгорукий» - головной корабль проекта 955 «Борей». Он вошел в состав флота в 2012 году. Крейсер имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет морского базирования «Булава» и торпедное оружие.

12:26, 23 мая, 2018
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#промышленность\n#оружие\n#армия\n#Воткинск\n#видео\n#Удмуртия

 

 

 


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