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Сбитый на трассе в Удмуртии пешеход, официальная песня ЧМ-2018 и атака зомби во Флориде: что произошло минувшей ночью

08:10, 23 мая, 2018
08:10, 23 мая, 2018
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#шоу-бизнес\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#футбол\n#Удмуртия\n#Чечня\n#праздники\n#курьез
Фото: Public Domain Pictures
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! Чашку ароматного кофе корреспонденты информагентства «Сусанин» советуют приправить традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП:

Грузовой автомобиль сбил пешехода на трассе в Можгинском районе. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла днем накануне, 22 мая. В первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике факт ДТП подтвердили, но оперативно рассказать подробности не смогли. Детали происшествия уточняются.

Предложения от жителей:

Жителей Ижевска попросили принять участие в подготовке программы Дня города-2018.

«До 28 мая принимаются идеи, которые могут стать частью итоговой программы трехдневного городского фестиваля, посвященного празднованию Дня города и Дня России», - говорится в сообщении пресс-службы столицы Удмуртии.

Фестиваль, который пройдет с 10 по 12 июня, продолжит традицию прошлого года и будет организован с привлечением городских сообществ и активных горожан.

Оставить свои предложения можно на сайте фестиваля.

Огорчили молодежь:

Председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев выразил сожаление в связи с решением «АвтоВАЗа» снять с производства «Ладу Приору». Как пишет Ура.ру, этот автомобиль очень очень распространен на Северном Кавказе.

«Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Я думаю, не совсем правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства», — цитирует издание слова председателя Союза.

Напомним, Lada Priora не внесена в производственный план на июль 2018 года из-за ухода с конвейера.

Официальная песня:

Официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 исполнит актёр и музыкант Уилл Смит. Об этом пишет Эхо Москвы.

Исполнитель запишет композицию вместе с американским певцом Ники Джемом и певицей из Косово Эрой Истрефи. Песня будет представлена 25 мая.

Атака зомби:

Во Флориде жителям города Лейк Уорт разослали сообщения с оповещением о нападении зомби. По данным Газеты, рассылку получили более 7 тыс. человек.

Уже известно, что сообщения были разосланы по ошибке во время отключения электроэнергии.  Местные чиновники пояснили, что когда в городе происходят перебои в подаче электроэнергии, система автоматически отправляет короткое сообщение, чтобы люди могли узнать, что происходит.

«Эти сообщения предварительно подготовлены, их буквально тысячи. В какой-то момент кто-то внес изменения, и получилось то, что вы видели. Кто-то добавил сообщение о нападении зомби», — цитирует издание слова представителя городских властей.

08:10, 23 мая, 2018
515
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#шоу-бизнес\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#США\n#футбол\n#Удмуртия\n#Чечня\n#праздники\n#курьез

 

 

 


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