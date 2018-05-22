Команда из Удмуртии вошла в число призёров «Туриады-2018»

Делегация республики насчитывала 45 человек.

Ижевск. Удмуртия. Команда из Удмуртии в окружном спортивно-туристическом лагере «Туриада-2018» заняла золотую середину, 7-е место. Как сообщает пресс-служба полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе, молодёжный проект прошёл в Хвалынске Саратовской области.

В 2018 году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Эти соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год.

Отмечается, что за последние годы количество занимающихся спортивным туризмом в округе выросло на 12 тыс. человек.

«Главный показатель - это общий рост числа занимающихся спортивным туризмом в округе. Оно выросло с 79 до 91 тысячи человек, то есть на 14%. Это значит, что 12 тысяч молодых ребят и девушек впервые выбрали для себя этот увлекательный и полезный вид спорта и досуга», - отметил заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Паньшин.

В первенстве ПФО по спортивному туризму III место заняла команда Республики Марий Эл, II место - сборная Пермского края, I место - команда Республики Татарстан. Ребята из Удмуртии - делегация из 45-ти спортсменов - заняли золотую середину - 7-ое место.