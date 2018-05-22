В Ижевске объявлен сбор средств в помощь «мраморному малышу»

Послеоперационная реабилитация продлится около года.

Ижевск. Удмуртия. Фонд ИГГС объявил сбор средств для семьи «мраморного малыша» из Ижевска Арслана Шакирова. Как написала в соцсетях директор фонда Анастасия Ячменькова, деньги собираются на расходы в реабилитационный период после операции ребёнка.

Арслан Шакиров - единственный малыш в Удмуртской Республике с остеопетрозом, «смертельным мрамором». Дети с подобными заболеваниями живут около 5 лет. В четвёртый день рождения Арслана навестили Дед Мороз и Снегурочка. Сейчас Арслану уже 4,5 года. Трансплантация костного мозга - единственное, что может сохранить жизнь ребёнка.

Отмечается, что стоимость процедуры более 16 млн. рублей, и за этот сбор взялся фонд «Алеша».

«Самый сложный период начинается после трансплантации. Это реабилитационный период, который длится около года. В этот период родители должны находиться с ребенком круглосуточно. На это тоже нужны немалые средства. Счёт на проживание составляет порядка 9900 долларов», - сообщила Анастасия Ячменькова.

Ижевчанка призывает всех неравнодушных граждан помочь в сборе средств.