Причиной возгорания стало курение пьяного мужчины в доме.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии пожарный спас из огня двух человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, причиной возгорания стало курение пьяного мужчины в доме.

12 мая водитель пожарного автомобиля спасательной части № 1 Ижевска Павел Ильиных ремонтировал технику в гараже. В это день он гостил у родителей в селе Орловское Сюмсинского района. Мужчину потревожил крик жены о горящем доме.

Пожар начался в квартире на втором этаже, где живут неходячая 90-летняя пенсионерка и её нигде не работающий сын.

«Пожар начался из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения безответственного мужчины», - уточнили в ведомстве.

В квартире пожарный увидел, что пламя полыхает в ванной. Мужчина ползком пробрался в комнату, откуда вынес в подъезд пожилую женщину и вновь кинулся в горящую квартиру за сыном пенсионерки. Спасти сразу его не удалось, потому что он отбивался.

«Помог вытащить горе-курильщика снова сосед. Павел начал тушить огонь ведрами с водой, и лишь по приезде пожарных вышел на свежий воздух», - говорится в сообщении.