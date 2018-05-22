play
pause
  • $ 62.53 ↑
  • € 73.33 ↑

В Удмуртии пожарный спас из огня двух человек

09:58, 22 мая, 2018
Георгий Поветкин
09:58, 22 мая, 2018
Георгий Поветкин
945
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
945
0

Причиной возгорания стало курение пьяного мужчины в доме.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии пожарный спас из огня двух человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, причиной возгорания стало курение пьяного мужчины в доме.

12 мая водитель пожарного автомобиля спасательной части № 1 Ижевска Павел Ильиных ремонтировал технику в гараже. В это день он гостил у родителей в селе Орловское Сюмсинского района. Мужчину потревожил крик жены о горящем доме.

Пожар начался в квартире на втором этаже, где живут неходячая 90-летняя пенсионерка и её нигде не работающий сын.

«Пожар начался из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения безответственного мужчины», - уточнили в ведомстве.

В квартире пожарный увидел, что пламя полыхает в ванной. Мужчина ползком пробрался в комнату, откуда вынес в подъезд пожилую женщину и вновь кинулся в горящую квартиру за сыном пенсионерки. Спасти сразу его не удалось, потому что он отбивался.

«Помог вытащить горе-курильщика снова сосед. Павел начал тушить огонь ведрами с водой, и лишь по приезде пожарных вышел на свежий воздух», - говорится в сообщении.

09:58, 22 мая, 2018
Георгий Поветкин
945
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
17865

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12148
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8647
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7329
11:17, 18 мая, 2018

Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

5557
00:04, 15 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
2829

Стал известен новый состав российского правительства

2335
15:54, 18 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2175
19:33, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2162
14:29, 19 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2049
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3292

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2537
16:08, 19 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2251
12:50, 17 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2195
13:06, 20 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2180
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Ночь музеев 2018 в Ижевске

21 мая, 2018

Свалка в Камбарском районе

21 мая, 2018

Удмуртия в минуту: задержание экс-директора «Ижевских электросетей» и ситуация в Пугачево

21 мая, 2018