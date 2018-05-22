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Мытье улиц Ижевска, запрет алкоголя с кофеином и успех второго «Дэдпула»: что произошло минувшей ночью

08:05, 22 мая, 2018
08:05, 22 мая, 2018
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#дороги\n#ДТП\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Сарапул\n#алкоголь\n#кино\n#город\n#Пермь\n#Удмуртия\n#мат\n#финансы и деньги
Фото: Hindustan Times
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, 22 мая. Корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают день с обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Лей, не жалей:

В Ижевске в ночь на вторник началось мытье улиц со специальным шампунем. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Рабочие привели в порядок улицы Советскую, Коммунаров, Лихвинцева, Наговицына.

«Работы по мойке улиц центрального квадрата будут производиться в течение трех дней», - отмечают городские власти.

ДТП:

Легковой и грузовой автомобиль столкнулись в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла накануне, 21 мая. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

Запрещенные добавки:

В России могут запретить добавлять в алкогольные напитки кофеин, настойки и экстракты из рогов оленей, женьшень и ещё 13 растений. Как пишет Life, такой проект подготовил Роспотребнадзор.

Дело в том, что вещества, вошедшие в список, явлюятся тонизирующими, то есть могут превратить алкоголь в энергетик. Среди них содержащие кофеин: чай, кофе, гуарана, мате. Также панты марала и оленя, вытяжки из них и растения, которые дают соответствующий эффект: элеутерококк, родиола, аралия, женьшень, китайский лимонник и так далее. Запрет будет распространяться на слабоалкогольные напитки (содержащие менее 15% спирта).

При этом производство такого алкоголя разрешено для экспорта за пределы страны.

Лидеры по мату:

Пермь возглавила рейтинг городов, жители которых чаще всего ругаются матом. В тройку лидеров вошли также Воронеж и Иваново, сообщают Вести.

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market спрашивали горожан, ругаются ли они матом, как часто и использовали ли сегодня нецензурную брань.

В первую десятку помимо тройки лидеров вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк. Москва оказалась на 19-м месте, Петербург – на 23-м.

Успех «Дэдпула»:

Сиквел «Дэдпула» возглавил российский прокат по итогам выходных. Как пишет Газета,  безумный супергерой взял в премьерные выходные 721,4 млн рублей и вытеснил коллег по «марвеловскому» цеху – третьих «Мстителей» - на вторую строчку.

При этом аналитики прогнозировали ленте чуть большие сборы: ожидалось, что фильм с Райаном Рейнольдсом возьмет как минимум 740 млн.

08:05, 22 мая, 2018
711
0
#дороги\n#ДТП\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Сарапул\n#алкоголь\n#кино\n#город\n#Пермь\n#Удмуртия\n#мат\n#финансы и деньги

 

 

 


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